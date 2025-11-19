«Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ

Ένα πλήρως οργανωμένο «φυτώριο–μαμούθ» με 90 δενδρύλλια κάνναβης, περισσότερα από 10 κιλά έτοιμης προς διακίνηση ποσότητας και ολόκληρη υποδομή παραγωγής εντόπισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης. Μαζί με τον εξοπλισμό καλλιέργειας κατασχέθηκε και οπλισμός, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τις 140.000 ευρώ.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Η υπόθεση αφορά συμμορία που δραστηριοποιούνταν σε ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών μέσω καλλιέργειας κάνναβης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Πάτρα: Εργαστήριο παρασκευής ναρκωτικών σε σπίτι, βρέθηκαν δεκάδες σφαίρες και όπλο!

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη λειτουργία του κυκλώματος. Και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα ίδια κακουργήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε έξω από την οικία του και συνελήφθη. Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και όχημα που συνδέονται με τους δύο άνδρες. Από τις έρευνες προέκυψε ότι οι χώροι αυτοί λειτουργούσαν ως πλήρες, οργανωμένο σύστημα καλλιέργειας και παραγωγής κάνναβης.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

10 κιλά και 730 γραμμάρια κάνναβης

90 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους περίπου δύο μέτρων, καθώς και σπόρους

2 πιστόλια με ισάριθμους γεμιστήρες και 10 φυσίγγια

201 σφαίρες 9mm

Εξοπλισμό καλλιέργειας μεγάλης κλίμακας, μεταξύ των οποίων 41 λάμπες, 5 ανεμιστήρες, 9 μετασχηματιστές, 2 τροφοδοτικά, 1 φίλτρο εξαερισμού και 1 λειτουργικό θερμόμετρο

160 λίτρα φυτόχωμα, 2 φιαλίδια μυκητοκτόνων και 35 λίτρα λιπάσματος

1 κινητό τηλέφωνο, 1 κάρτα SIM και 2 τηλεχειριστήρια για πόρτες

85 ευρώ σε μετρητά

1 αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, το παράνομο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα από τη συγκομιδή και διακίνηση των ναρκωτικών ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



