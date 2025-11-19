Πάτρα: Εργαστήριο παρασκευής ναρκωτικών σε σπίτι, βρέθηκαν δεκάδες σφαίρες και όπλο!

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών, συμμορία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίσθηκε σε βάρος 36χρονο αλβανού στο σπίτι του οποίου, στα Ζαρουχλέϊκα Πατρών, μετά από έφοδο της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν μεγάλη ποσότητα κάνναβης, δεκάδες δενδρύλλια, όπλο και εκατοντάδες σφαίρες.

Οπλοστάσιο και ναρκωτικά σε σπίτι στην Πάτρα, επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, o 36χρονος είναι αδελφός, ατόμου που έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, για υποθέσεις της «νύχτας».

Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18/11/2025, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο pelop.gr: 90 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 30 -70 εκατοστών, 10 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και φυτικά αποσπάσματα, ενα 9αρι πιστόλι και 250 σφαίρες.

Στο χώρο εντοπίστηκε πλήρης εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας, «ήταν κανονικό παρασκευαστήριο ναρκωτικών», ανέφερε στο pelop.gr, έμπειρος αξιωματκός.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ως συνεργός του 36χρονου, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού το οποίο είχε μισθώσει στον αλλοδαπό και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Αστυνομία, είχε πλήρη γνώση της δραστηριότητας του.

