Γ’ Εθνική: Η ένσταση που ανατρέπει τα δεδομένα, ζήτησε αναβολή η Θύελλα

Εντελώς διαφορετική τροπή παίρνουν τα play outs της Γ’ Εθνικής μετά την ένσταση που κατέθεσε ο Πανθουριακός στο παιχνίδι με το Λουτράκι για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Βασίλη Κίτσου.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα της Μεσσηνίας έχασε το ματς με 1-0, όμως υποστηρίζει πως οι φιλοξενούμενοι χρησιμοποήησαν τον συγκεκριμένο παίκτη παρότι ήταν τιμωρημένος.

Πριν το ματς, το Λουτράκι έδωσε αγώνα για το Κύπελλο της ΕΠΣ Κορινθίας και χρησιμοποίησε τον παίκτη προκειμένου να εκτίσει την ποινή του, ο οποίος είχε συμπληρώσει έξι κίτρινες στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα όμως με τον άρθρο 7 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, «οι ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παρατηρήσεων (κίτρινων καρτών), που δίδονται προς έναν ποδοσφαιριστή σε διαφορετικούς αγώνες μίας διοργάνωσης, εκτίονται μόνο στην ίδια διοργάνωση (κύπελλο ή πρωτάθλημα). Στα play-off και play-out, στα μπαράζ και σε αγώνες κατάταξης στο τέλος των πρωταθλημάτων όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ανδρών ή γυναικών δεν μεταφέρονται οι κίτρινες κάρτες των ποδοσφαιριστών που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής αγωνιστικής περιόδου, αλλά μεταφέρονται και εκτίονται οι ποινές που έχουν επιβληθεί από συμπλήρωση κίτρινων καρτών».

Αν ο Πανθουριακός δικαιωθεί, τότε θα κερδίσει το παιχνίδι στα χαρτιά με 3-0 και από το Λουτράκι θα αφαιρεθεί ένας βαθμός. Ετσι, λοιπόν η βαθμολογία που είναι τώρα έτσι:

Λουτράκι 31

Παναχαϊκή 30

Πανθουριακός 28

Θύελλα 24

Θα γίνει έτσι:

Πανθουριακός 31

Παναχαϊκή 30

Λουτράκι 27

Θύελλα 24

Για την Παναχαϊκή δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα, αλλά για τη Θύελλα αλλάζουν. Αντί για τέσσερις, η διαφορά της με την ομάδα που βρίσκεται από πάνω της (Λουτράκι) μειώνεται στους τρεις.

Ζήτησε αναβολή η Θύελλα

Το θέμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς η Θύελλα με έγγραφό της προς την ΕΠΟ ζήτησε την αναβολή των αγώνων των play outs μέχρι να ληφθεί η απόφαση για την ένσταση, διότι μπορεί να υπηρεάσει σημαντικά τη βαθμολογία.

Η επιτροπή έχει ορίσει όλα τα παιχνίδια για το Σάββατο 28 του μηνός και στο παιχνίδι Θύελλα – Παναχαϊκή διαιτητής έχει οριστεί ο Βασίλης Στάμος από την Ηλεία με βοηθούς τους Παναγούλια (Ηλείας) και Τσούκα (Αρκαδίας).

Μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της ΕΠΟ, αν και μοιάζει πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι.

Πάντως, η Θύελλα με ανακοίνωσή της έκανε κάλεσμα στον κόσμο:

Ο όρος «ντέρμπι» περιγράφει έναν αγώνα ανάμεσα σε ισάξιους και δυνατούς αντιπάλους, όπου το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό και η ένταση, το πάθος και το ενδιαφέρον κορυφώνονται. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ομάδες της ίδιας πόλης, το παιχνίδι αποκτά ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα.

Το προσεχές παιχνίδι της ομάδας μας απέναντι στην Παναχαϊκή αποτελεί μία τέτοια αναμέτρηση, με βαθιές ρίζες στην αθλητική ιστορία της πόλης μας. Με σεβασμό στην ιστορία, τον κόσμο και τη διαδρομή του αντιπάλου, η Θύελλα προετοιμάζεται για έναν αγώνα που τιμά το ποδόσφαιρο και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο οργανισμός της Θύελλας Πατρών απευθύνει κάλεσμα στους φιλάθλους του να δώσουν δυναμικό «παρών». Με τη φωνή, τον παλμό της κερκίδας, τις σημαίες και τα πανό, να σταθούν δίπλα στην ομάδα και να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που αρμόζει σε ένα τέτοιο παιχνίδι.

Με πάθος, αλλά και σεβασμό — εντός και εκτός γηπέδου.

Σάββατο, 15:00 Όλοι μαζί, για τη Θύελλα».

