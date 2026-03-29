Γ’ Κατηγορία: Δείτε πότε ξεκινούν τα play offs στον Α’ Ομιλο

Με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος / Κυπέλλου της ΕΠΣ Αχαΐας, τα play offs στον Α’ Όμιλο της Γ’ Κατηγορίας θα ξεκινήσουν την Κυριακή 5 Απριλίου.

Η ειδική βαθμολογία με την οποία θα ξεκινήσουν οι ομάδες είναι η εξής:

Αναγέννηση Σκιαδά 21

Ολυμπιακός Φίλ. Ποδ. 17

Περιβόλα 16

Ατρόμητος Πατρών Β’ 14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρόγραμμα των αγώνων, σύμφωνα με την προκήρυξη και βάσει της βαθμολογικής θέσης των ομάδων, είναι το εξής:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αναγέννηση Σκιαδά – Περιβόλα

Ολυμπιακός Φ.Π. – Ατρόμητος Π. Β’

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ατρόμητος Π. Β’ – Αναγέννηση Σκιαδά

Ολυμπιακός Φ.Π. – Περιβόλα

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αναγέννηση Σκιαδά – Ολυμπιακός Φ.Π.

Περιβόλα – Ατρόμητος Π. Β’

