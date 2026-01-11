Γ. Κογιώνης για Ενωση: «Πίστη, πλάνο και αποφασιστικότητα»

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ επικράτησε επί του Ηλυσιακού, εκτός έδρας, με τον Γιώργο Κογιώνη να μιλάει γι΄ αυτήν την επιτυχία.

Γ. Κογιώνης για Ενωση: «Πίστη, πλάνο και αποφασιστικότητα» Η Ενωση νίκησε τον Ηλυσιακό και ο Κογιώνης ήταν πρωταγωνιστής
11 Ιαν. 2026 16:47
Pelop News

«Η πίστη, το πλάνο και η αποφασιστικότητα ήταν τα στοιχεία που μας έδωσαν ώθηση. Ακόμη και στα σημεία που ήμασταν πίσω στο σκορ παίξαμε με αυτοπεποίθηση και πάθος ακολουθώντας όλα όσα είχαμε δουλέψει στην προπόνηση γνωρίζοντας ότι έτσι θα φτάσουμε στον στόχο». Αυτά τόνισε ο Γιώργος Κογιώνης, σχολιάζοντας τη νίκη της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου επί του Ηλυσιακού στα Ιλίσια στην πρεμιέρα του β’ γύρου της National League 1, που ήταν και η πρώτη εκτός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα για την Ένωση.

Ακολούθως ο Γιώργος Κογιώνης πρόσθεσε: «Είχαμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Θα μπορούσαμε αρκετά νωρίτερα να είχαμε πανηγυρίσει εκτός έδρας. Δεν πήγαινε άλλο, είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Όμως στα περισσότερα παιχνίδια μακριά από την Πάτρα είχαμε γνωρίσει ήττες από δικά μας λάθη. Σημασία έχει ότι έγινε η αρχή. Πιστεύω ότι με τη νίκη στα Ιλίσια ξεκλειδωθήκαμε, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Η σεζόν είναι μεγάλη και όπως φαίνεται στη βαθμολογία πολλές ομάδες είναι κοντά. Με μία-δύο νίκες μπορεί να βρεθείς στα πολύ ψηλά και με δύο ήττες πολύ χαμηλά».

Για τη συνέχεια ο δυναμικός σέντερ-φόργουορντ συμπλήρωσε: «Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Έσπερο Καλλιθέας, το οποίο χρειάζεται προσοχή. Όμως δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Θα παίξουμε στην έδρα μας και πρέπει να πάρουμε τη νίκη».Για τον εντυπωσιακό απολογισμό του στα Ιλίσια και το νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 16 (!) ριμπάουντ ο Γιώργος Κογιώνης αφοπλιστικά ειλικρινής τόνισε: «Μετά το παιχνίδι ενημερώθηκα για το τι είχε συμβεί. Για να φτάσουμε στη νίκη όλοι κάναμε αυτό που έπρεπε. Προσωπικά αξιοποίησα τις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα πηγαίνοντας δυνατά σε όλες τις φάσεις. Είναι σίγουρα προσωπικό ρεκόρ τα 16 ριμπάουντ, αλλά πάνω από όλα μετράει η νίκη και όχι οι ατομικές επιδόσεις».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:02 Ο Ανδρέας Κατσανιώτης παρών στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαϊας
16:53 Αυτό ήταν το πρόβλημα που έστειλε την Ελενα Παπαρίζου στο Νοσοκομείο
16:52 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τα Μελίσσια
16:51 «Ατσάλινη» η Παναχαϊκή 1-1 με Ζάκυνθο, νίκες για Παναιγιάλειο και Θύελλα
16:47 Γ. Κογιώνης για Ενωση: «Πίστη, πλάνο και αποφασιστικότητα»
16:43 Ο ΝΟΠ ανακοίνωσε το “διαζύγιο” με τον Λεμπέση
16:37 Ο Ιάσων Φωτήλας για την υποδοχή του Νίκου Δένδια
16:29 Εκδήλωση μνήμης στα Σελλά για τους νεκρούς από τα ναζιστικά στρατεύματα των Γερμανών
16:24 Σίγουρος ένας πρώην επικεφαλής της MI6: «Δεν είναι πάντα ο Πούτιν. Είναι και σωσίες του»!
16:11 Κύπρος: Καλεί σε βοήθεια 4 χώρες για το επίμαχο βίντεο που «καίει» την κυβέρνηση
16:05 ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ: Οι απαντήσεις του δικηγόρου για τις «Milka σοκολάτα oreo» και «Milka σοκολάτα oreo Brownies»
15:54 Ζάκυνθος: Διαβάστε το πόρισμα-σοκ για το πιτ μπουλ που «έφαγε» το 2χρονο παιδάκι
15:49 H Παναχαϊκή κάνει το πρώτο βήμα κόντρα στη Ζάκυνθο
15:49 Βελόπουλος: Η Κυβέρνηση καλεί τους αγρότες όχι σε διάλογο αλλά για την κηδεία τους!
15:38 Καλάβρυτα: Μην πάτε χωρίς αλυσίδες και…τηλεφώνημα!
15:30 Ο Τραμπ απειλεί και την Κούβα: Κάντε συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν να είναι πολύ αργά
15:24 Σε ποια περιοχή της Ελλάδας θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω χιονιά!
15:14 Εκοψαν την πίτα τους τα ΚΑΠΗ Αιγίου στο «Αλέκος Μέγαρης» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:13 Η αποκάλυψη της Αντζελας Γκερέκου για τον Καποδίστρια
15:01 Χειροπέδες σε υπάλληλο του Δήμου για πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ