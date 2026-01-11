Γ. Κογιώνης για Ενωση: «Πίστη, πλάνο και αποφασιστικότητα»

«Η πίστη, το πλάνο και η αποφασιστικότητα ήταν τα στοιχεία που μας έδωσαν ώθηση. Ακόμη και στα σημεία που ήμασταν πίσω στο σκορ παίξαμε με αυτοπεποίθηση και πάθος ακολουθώντας όλα όσα είχαμε δουλέψει στην προπόνηση γνωρίζοντας ότι έτσι θα φτάσουμε στον στόχο». Αυτά τόνισε ο Γιώργος Κογιώνης, σχολιάζοντας τη νίκη της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου επί του Ηλυσιακού στα Ιλίσια στην πρεμιέρα του β’ γύρου της National League 1, που ήταν και η πρώτη εκτός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα για την Ένωση.

Ακολούθως ο Γιώργος Κογιώνης πρόσθεσε: «Είχαμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Θα μπορούσαμε αρκετά νωρίτερα να είχαμε πανηγυρίσει εκτός έδρας. Δεν πήγαινε άλλο, είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Όμως στα περισσότερα παιχνίδια μακριά από την Πάτρα είχαμε γνωρίσει ήττες από δικά μας λάθη. Σημασία έχει ότι έγινε η αρχή. Πιστεύω ότι με τη νίκη στα Ιλίσια ξεκλειδωθήκαμε, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Η σεζόν είναι μεγάλη και όπως φαίνεται στη βαθμολογία πολλές ομάδες είναι κοντά. Με μία-δύο νίκες μπορεί να βρεθείς στα πολύ ψηλά και με δύο ήττες πολύ χαμηλά».

Για τη συνέχεια ο δυναμικός σέντερ-φόργουορντ συμπλήρωσε: «Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Έσπερο Καλλιθέας, το οποίο χρειάζεται προσοχή. Όμως δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Θα παίξουμε στην έδρα μας και πρέπει να πάρουμε τη νίκη».Για τον εντυπωσιακό απολογισμό του στα Ιλίσια και το νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 16 (!) ριμπάουντ ο Γιώργος Κογιώνης αφοπλιστικά ειλικρινής τόνισε: «Μετά το παιχνίδι ενημερώθηκα για το τι είχε συμβεί. Για να φτάσουμε στη νίκη όλοι κάναμε αυτό που έπρεπε. Προσωπικά αξιοποίησα τις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα πηγαίνοντας δυνατά σε όλες τις φάσεις. Είναι σίγουρα προσωπικό ρεκόρ τα 16 ριμπάουντ, αλλά πάνω από όλα μετράει η νίκη και όχι οι ατομικές επιδόσεις».

