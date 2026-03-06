ΓΑΔΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά έξω

Άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν την Παρασκευή στη σύλληψη άνδρα έξω από τη ΓΑΔΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά.

Άνδρας στη ΓΑΔΑ απειλεί ότι έχει πάνω του εκρηκτικά!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό, πιθανόν από χώρα της Αφρικής, και ενδεχομένως άστεγο και ψυχικά ασθενή.

Στην πλάτη είχε σακίδιο και στα χέρια του κρατούσε χειροβομβίδα που έμοιαζε με αληθινή.

Σε δοχείο είχε άλλες δύο χειροβομβίδες.

Ο άνδρας ζητούσε τηλέφωνο για να μιλήσει. Οι αστυνομικοί του τράβηξαν την προσοχή του και τον ακινητοποιήσαν.

Λόγω του περιστατικού είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς την Πατησίων και στη Δημητσάνας από το ύψος της Αλεξάνδρας. Γύρω στις 18:30 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

