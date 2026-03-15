«Γαλανόλευκα Αστέρια» από ΕΟΚ και ΕΣΚΑ-Η σε Πάτρα και Πύργο – Φωτογραφίες

Στο πλαίσιο των τουρνουά «Γαλανόλευκα Αστέρια», τα οποία διεξάγονται σε όλη τη χώρα από τις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές με τη συμμετοχή αγοριών U13 και κοριτσιών U13 και U14, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης διοργανώνει τέσσερα επιπλέον τουρνουά με ξεχωριστά χαρακτηριστικά, υπό την ονομασία «Γαλανόλευκα Αστέρια Festivals by EKO».

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα σχηματιστούν 6 μικτές ομάδες αθλητών και αθλητριών από διαφορετικά σωματεία. Κάθε ομάδα θα φέρει ένα όνομα που αντιπροσωπεύει θεμελιώδεις αξίες της ζωής και του αθλητισμού: Συνεργασία, Ομαδικότητα, Αποδοχή, Ισότητα, Σεβασμός, Συμπερίληψη. Η επιλογή των αθλητών και αθλητριών που καλούνται να συμμετάσχουν αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας, του ταλέντου και του αθλητικού τους ήθους.

Η αρχή έγινε χθες στον Πύργο και η συνέχεια δίνεται αυτήν την ώρα στο «Promitheas Park». Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο παράλληλα γήπεδα. Στο ένα γήπεδο αγωνίζονται οι τρεις μικτές ομάδες κοριτσιών, ενώ στο δεύτερο γήπεδο οι τρεις μικτές ομάδες αγοριών. Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συζήτηση με τους γονείς, καθώς και διαγωνιστικά παιχνίδια και κληρώσεις με δώρα.



Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



