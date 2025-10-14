Γαλλία: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Tην αναστολή της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023, όπως ζητούσαν οι Σοσιαλιστές, πρότεινε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά από εβδομάδες πολιτικής κρίσης, για να αποφευχθεί η ανατροπή της κυβέρνησης και η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Η ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, όπου παρουσίασε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του στις 6 Οκτωβρίου, μόλις 14 ώρες μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον επαναδιόρισε, διασώζοντας τη δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί, την τέταρτη σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι προτείνει στο Κοινοβούλιο την αναστολή της μεταρρύθμισης μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, που αφορά την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη και επηρεάζει 3,5 εκατ. Γάλλους. Το κόστος της αναστολής εκτιμάται σε 4 δισ. ευρώ το 2026 και 1,8 δισ. το 2027, τα οποία θα καλυφθούν με μέτρα εξοικονόμησης κόστους και πιθανές έκτακτες εισφορές των πλουσιότερων.

Η πρόταση χαιρετίστηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που αποτελεί κρίσιμη κοινοβουλευτική δύναμη για την επιβίωση της κυβέρνησης, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σταθερότητας. Αντίθετα, η ακροδεξιά και τα αριστερά κόμματα, όπως η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν, προειδοποιούν ότι η μεταρρύθμιση θα επανέλθει μετά το 2027, αφήνοντας περιορισμένο όφελος για τη γενιά του 1964 και επισημαίνοντας τον κίνδυνο χειρότερων μεταρρυθμίσεων στο μέλλον.

Με την κίνηση αυτή, απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ενώ η κυβέρνηση Μακρόν διασφαλίζει τη λειτουργία της και τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας σε μια περίοδο διχασμένου κοινοβουλίου.

