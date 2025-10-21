Γαλλία: Άρχισε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία 12χρονου κοριτσίου

Ξεκίνησε στη Γαλλία η δίκη για την στυγερή δολοφονία ενός 12χρονου κοριτσιού που έγινε τον Οκτώβριο του 2022 από την 27χρονη Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ. Το άτυχο παιδί πέθανε βασανιστικά καθώς η δολοφόνος, πριν την μαχαιρώσει 38 φορές και την πνίξει, φέρεται πως την βίασε κιόλας.

Η Le Parisien έβγαλε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά την σοκαριστική δολοφονία που συντάραξε τη Γαλλία. Στα πλάνα φαίνεται η 27χρονη να κάθεται σε καφετέρια κουβαλώντας μία βαλίτσα μέσα στην οποία είχε τη σορό της μικρής Λόλας Νταβιέ.

Στα επόμενα δευτερόλεπτα φαίνεται η 27χρονη να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιερχόμενο της σε έναν άνδρα. Λίγο μετά σήκωσε την βαλίτσα και την παράτησε στον δρόμο όπου την βρήκε ένας άστεγος.

Γιατρός που κατέθεσε στη δίκη, δήλωσε πως πέρα από τα 38 τραύματα από μαχαίρι, η ανήλικη είχε σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι της.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο» εξήγησε ο γιατρός και τόνισε πως η 12χρονη είχε τραύματα και στα γεννητικά της όργανα.

«Το κεφάλι της ήταν μερικώς κομμένο», περιέγραψε.

Ο λόγος που η Νταμπία Μπενκιρέντ δολοφόνησε το κορίτσι φέρεται πως ήταν γιατί ήθελε να εκδικηθεί την μητέρα της. Η χαροκαμένη μάνα, μιλώντας στο δικαστήριο, ζήτησε δικαιοσύνη για το παιδί της.

