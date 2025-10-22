Γαλλία: Δύσκολη η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή-Δύο αστυνομικοί στο κελί

Δύσκολη χαρακτήρισε ο δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί την πρώτη ημέρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας στη φυλακή μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 5 ετών για ποινική συνωμοσία με στόχο τη λήψη προεκλογικών κονδυλίων από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, πέρα των όσων έχουν γίνει γνωστά για τις συνθήκες κράτησης του Σαρκοζί, για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας έχουν τοποθετηθεί και δύο αστυνομικοί σε διπλανό κελί ώστε να παρέμβουν αν χρειαστεί.

«Κανείς δεν θα μπορούσε να περάσει την πρώτη ημέρα στη φυλακή με μεγαλύτερο σθένος και αισιοδοξία από τον Σαρκοζί. Ξέρω ότι θα αντέξει και θα συνεχίσει μαχόμενος» δήλωσε ο Ζαν Μισέλ Νταρουά στη Le Parisien μετά την επίσκεψή του το απόγευμα της Τρίτης. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «ο Σαρκοζί δεν παραπονιέται».

Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ

Γυμναστική και διάβασμα

Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την πρώτη ημέρα του Σαρκοζί στη φυλακή, ο δικηγόρος του είπε, επίσης, ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας «γυμνάστηκε» και «άρχισε να γράφει το βιβλίο του».

Η φυλακή «δεν είναι το Club Med», συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι τον Σαρκοζί επισκέφθηκε και η σύζυγός του Κάρλα Μπρούνι με την οποία εμφανίστηκε χέρι-χέρι μέχρι να οδηγηθεί στη φυλακή. «Αν ανησυχεί για κάτι, αυτό είναι η οικογένειά του» πρόσθεσε για τον Σαρκοζί ο συνήγορός του.

Περιγράφοντας τις συνθήκες κράτησης στη φυλακή La Santé, ο δικηγόρος του Σαρκοζί έκανε λόγο για ένα «κελί 9 τ.μ.» στο οποίο «υπάρχει θόρυβος», όπως «πάντα σε μια φυλακή». «Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, ουρλιάζουν, χτυπούν τους τοίχους», πρόσθεσε. Στην ερώτηση αν ο Νικολά Σαρκοζί επικοινώνησε με άλλους κρατούμενους απάντησε «όχι, πιθανώς λίγο με τον φρουρό».

«Οι θέσεις που κατείχε σημαίνουν ότι θα έπρεπε να έχει ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς, αλλά δεν το ζήτησε», πρόσθεσε.

Απαραίτητοι οι δύο αστυνομικοί στο κελί

Μαζί με τον Σαρκοζί στη φυλακή βρίσκονται – σε διπλανό κελί – και δύο αστυνομικοί καθώς, όπως περιέγραψε πηγή στο Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο καθόλου η ασφάλεια ενός πρώην προέδρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο αυτοί οι δύο αστυνομικοί «θα παραμείνουν μόνιμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισης του πρώην προέδρου και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο» καθώς «υπάρχουν ελαφρώς πιο σημαντικές απειλές που βαρύνουν τον Νικολά Σαρκοζί.

