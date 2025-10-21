Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ

Το κελί στην ειδική πτέρυγα των φυλακών στο Παρίσι που εκτίει την ποινή του ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί

Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ
21 Οκτ. 2025 21:59
Pelop News

Σε κελί εμβαδού 9 τετραγωνικών μέτρων κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, εντός της VIP πτέρυγας της φυλακής La Santé στο Παρίσι. Από σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου ξεκίνησε την έκτιση ποινής πέντε ετών για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη.

Διαβάστε επίσης: Αίτημα αποφυλάκισης υπέβαλε ο Νικολά Σαρκοζί, πόσο θα μείνει στο κελί

Το κελί περιλαμβάνει κρεβάτι, γραφείο, μικρή ντουζιέρα, τουαλέτα, παράθυρο και τηλεόραση, για την οποία καταβάλλει μηνιαία χρέωση 14 ευρώ. Διαθέτει επίσης ηλεκτρική εστία μαγειρέματος, ενώ ο Σαρκοζί έχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις γυμναστηρίου και βιβλιοθήκης της φυλακής.

Ο ίδιος έχει προσαρμόσει τον χώρο τοποθετώντας δέκα προσωπικές φωτογραφίες στους τοίχους, μέσα στα όρια που επιτρέπονται από τους κανονισμούς.

Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ

Η πτέρυγα αυτή χαρακτηρίζεται ως “προνομιούχα” και έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν γνωστούς κρατουμένους, όπως τον Κάρλος το Τσακάλι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, ο Σαρκοζί πήρε μαζί του τρία βιβλία, τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπεται. Ανάμεσά τους είναι οι δύο τόμοι του μυθιστορήματος «Ο Κόμης του Μοντε Κρίστο» του Αλεξάνδρου Δουμά και η «Βιογραφία του Ιησού» του Ζαν-Κριστιάν Πετιφίλ.

Η επιλογή του «Κόμη του Μοντε Κρίστο» φέρει συμβολισμό, καθώς ο πρωταγωνιστής, Εντμόν Νταντές, φυλακίζεται άδικα και οργανώνει την εκδίκησή του, αντανακλώντας την πεποίθηση του Σαρκοζί για άδικη καταδίκη.

Από την άλλη, η «Βιογραφία του Ιησού» προσφέρει ιστορική ματιά στη ζωή του Χριστού, χωρίς θρησκευτικές προσεγγίσεις, και ερμηνεύεται ως αντίβαρο στην ιδέα της εκδίκησης, προβάλλοντας θέματα λύτρωσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Κίνδυνος για τη Μικρή Πρέσπα: Ραγδαία πτώση της στάθμης απειλεί τη βιοποικιλότητα
21:59 Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ
21:50 Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει δύο ακόμα σορούς ομήρων
21:44 Ο «πόλεμος» OpenAI – Google ξεκίνησε: Ο Altman ανακοίνωσε το ChatGPT Atlas
21:36 Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Σίγησε η φωνή που σημάδεψε γενιές Ελλήνων
21:23 Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
21:11 Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας
21:00 Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού
20:53 Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο
20:46 Σφίγγα ο 17χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα: «Θα μιλήσω μόνο στον ανακριτή»
20:38 Απογραφή ανελκυστήρων: Μόλις 1 στα 10 δηλωμένα ασανσέρ, τι πρόστιμα προβλέπονται για τους παράβατες
20:35 Εξελίξεις στην Παναχαϊκή, τίθεται θέμα προπονητή
20:27 Φάμελλος: «Αντισυνταγματική και ντροπιαστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη»
20:17 Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή κατά της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ΦΩΤΟ
20:11 Ανδρουλάκης: «Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να καλλιεργήσετε διχόνοια»
20:02 Παρουσιάζονται τα βιβλία της Αννης Παπαθεοδώρου την Τετάρτη 22 Oκτωβρίου στη Στέγη Γραμάτων «Κωστής Παλαμάς»
20:00 Ανεπίδεκτος μάθησης ο Τσίπρας
19:53 Τρόμος για τον Πάνο Ρούτσι: Καταγγέλλει ότι επιχείρησαν να τον χτυπήσουν με αυτοκίνητο
19:45 Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
19:35 Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Πρέπει να μείνει σύμβολο ενότητας, όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ