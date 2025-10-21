Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ

Σε κελί εμβαδού 9 τετραγωνικών μέτρων κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, εντός της VIP πτέρυγας της φυλακής La Santé στο Παρίσι. Από σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου ξεκίνησε την έκτιση ποινής πέντε ετών για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη.

Το κελί περιλαμβάνει κρεβάτι, γραφείο, μικρή ντουζιέρα, τουαλέτα, παράθυρο και τηλεόραση, για την οποία καταβάλλει μηνιαία χρέωση 14 ευρώ. Διαθέτει επίσης ηλεκτρική εστία μαγειρέματος, ενώ ο Σαρκοζί έχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις γυμναστηρίου και βιβλιοθήκης της φυλακής.

Ο ίδιος έχει προσαρμόσει τον χώρο τοποθετώντας δέκα προσωπικές φωτογραφίες στους τοίχους, μέσα στα όρια που επιτρέπονται από τους κανονισμούς.

Η πτέρυγα αυτή χαρακτηρίζεται ως “προνομιούχα” και έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν γνωστούς κρατουμένους, όπως τον Κάρλος το Τσακάλι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, ο Σαρκοζί πήρε μαζί του τρία βιβλία, τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπεται. Ανάμεσά τους είναι οι δύο τόμοι του μυθιστορήματος «Ο Κόμης του Μοντε Κρίστο» του Αλεξάνδρου Δουμά και η «Βιογραφία του Ιησού» του Ζαν-Κριστιάν Πετιφίλ.

Η επιλογή του «Κόμη του Μοντε Κρίστο» φέρει συμβολισμό, καθώς ο πρωταγωνιστής, Εντμόν Νταντές, φυλακίζεται άδικα και οργανώνει την εκδίκησή του, αντανακλώντας την πεποίθηση του Σαρκοζί για άδικη καταδίκη.

Από την άλλη, η «Βιογραφία του Ιησού» προσφέρει ιστορική ματιά στη ζωή του Χριστού, χωρίς θρησκευτικές προσεγγίσεις, και ερμηνεύεται ως αντίβαρο στην ιδέα της εκδίκησης, προβάλλοντας θέματα λύτρωσης.

