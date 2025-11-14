Γαλλία: Εξετάζουν εμπλοκή Πελικό στον βιασμό και τη δολοφονία 23χρονης πριν από 35 χρόνια

Οι Αρχές θα προχωρήσουν στην εκταφή των λειψάνων μιας 23χρονης, η οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι

14 Νοέ. 2025 20:11
Στη Γαλλία οι Αρχές θα προχωρήσουν στην εκταφή των λειψάνων μιας 23χρονης, η οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει ευθύνη για το έγκλημα αυτό ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του και καλούσε άγνωστους άνδρες να τη βιάσουν.

Αφού το πρώτο αίτημά της απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό τον Απρίλιο, το Εφετείο των Βερσαλλιών, κοντά στο Παρίσι, δικαίωσε σήμερα την Μπεατρίς Ζαβαρό, τη δικηγόρο του Πελικό. «Είναι μια μικρή δικαστική νίκη, επειδή αρνείται κάθε εμπλοκή του» στην υπόθεση, δήλωσε η δικηγόρος. «Ο στόχος είναι να βρεθεί κάτι (στα λείψανα του θύματος, της κτηματομεσίτριας Σοφί Ναρμ) που θα μπορούσε να οδηγήσει στον δράστη» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο 72χρονος πελάτης της πιστεύει ότι αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αποκλειστεί η εμπλοκή του.

Η γενική εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι με την απόφαση του Εφετείου των Βερσαλλιών ανοίγει ο δρόμος για την εκταφή της Σοφί Ναρμ. Αυτή είναι η μία από τις δύο παλαιές, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, για τις οποίες θεωρείται ύποπτος ο Ντομινίκ Πελικό.

Τον Δεκέμβριο του 1991 η Σοφί Ναρμ βιάστηκε και δολοφονήθηκε ενώ παρουσίαζε σε πελάτες ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Η νεκρή βρέθηκε ημίγυμνη και ξυλοκοπημένη από τον διευθυντή του γραφείου όπου εργαζόταν.

Ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ. Πρόσφατα διατυπώθηκαν υπόνοιες για τον Ντομινίκ Πελικό αφού ο τελευταίος παραδέχτηκε εν μέρει ότι είχε εμπλακεί στην απόπειρα δολοφονίας μιας άλλης κτηματομεσίτριας, το 1999, στην περιοχή του Παρισιού. Στον τόπο της δολοφονίας της Ναρμ ήταν διάχυτη η οσμή αιθέρα, αναισθητικού που χρησιμοποιήθηκε και στην επίθεση της δεύτερης κτηματομεσίτριας.

