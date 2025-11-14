Larry Fraser: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy

Ο δράστης χρησιμοποίησε σφυρί για να σπάσει την είσοδο της γκαλερί και να αφαιρέσει το έργο, καλύπτοντας το πρόσωπό του με μάσκα

14 Νοέ. 2025 19:10
Σε 13 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο Larry Fraser από το Beckton του ανατολικού Λονδίνου, για την κλοπή του έργου τέχνης του Banksy, «Κορίτσι με το Μπαλόνι», από γκαλερί του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Fraser παραδέχτηκε την ενοχή του για διάρρηξη. Το έργο τέχνης, αξίας 270.000 λιρών, κλάπηκε από την Grove Gallery το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου του 2024. Ο δράστης χρησιμοποίησε σφυρί για να σπάσει την είσοδο της γκαλερί και να αφαιρέσει το έργο, καλύπτοντας το πρόσωπό του με μάσκα.

Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον Fraser και να τον παρακολουθήσει μέχρι την περιοχή όπου κρυβόταν. Επίσης, τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας να τοποθετεί το έργο σε βαν πριν διαφύγει από το σημείο.

Ο 54χρονος James Love, φερόμενος ως ο οδηγός του βαν, αθωώθηκε για την κατηγορία της κλοπής. Ο Fraser συνελήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου και, έπειτα από έρευνες, το έργο βρέθηκε και επιστράφηκε στη γκαλερί.

Ο Fraser ανέφερε στο δικαστήριο ότι η κλοπή έγινε λόγω πίεσης και φόβου για τα χρέη του από ναρκωτικά, και ότι δεν γνώριζε την αξία του πριν την ημέρα της κλοπής. Παρά την απολογία του, η δικαστής Anne Brown σημείωσε ότι η κλοπή ήταν πολύ σοβαρή για να επιβληθεί αναστολή της ποινής.

Ο Lindor Mehmetaj, διευθυντής της γκαλερί, δήλωσε ότι ήταν «θαυμάσιο» το γεγονός ότι το έργο βρέθηκε τόσο γρήγορα μετά την κλοπή.

