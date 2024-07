Γαλλία: Φωτιά σε καθεδρικό ναό της Ρούεν – Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε στην κορυφή του καθεδρικού ναού στη Γαλλική πόλη Ρουέν.

«Μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην κορυφή του καθεδρικού ναού της Ρουέν. Η προέλευση είναι άγνωστη σε αυτό το στάδιο. Όλες οι δημόσιες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί», έγραψε ο δήμαρχος της πόλης Nicolas Mayer-Rossignol στο X. Πρόκειται για έναν από τους πιο όμορφους και σημαντικούς καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας. Ο καθεδρικός ναός είναι επίσης ευρέως γνωστός καθώς ζωγραφίστηκε πολλές φορές από τον Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Κλοντ Μονέ τον 19ο αιώνα.

Οι εργασίες για τον καθεδρικό ναό ξεκίνησαν το 1080 και ολοκληρώθηκαν γύρω στο 1200.

Cathédrale Notre-Dame de Rouen is currently on fire. pic.twitter.com/JHLbmVE3me

A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.

It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.

Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.

