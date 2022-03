Γαλλία για πόλεμο στην Ουκρανία: «Θα προκαλέσουμε την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας»

Μαίνεται για έκτη ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ τονίζει: «Θα προκαλέσουμε την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας» μέσω των δυτικών οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή.

«Η ισορροπία οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δύναμης είναι σαφώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανακαλύπτει την οικονομική της ισχύ», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Info.

Το Κίεβο ζητά κι άλλες κυρώσεις στη Ρωσία

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022