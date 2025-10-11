Γαλλία: Η επιστροφή του Λεκορνί στην πρωθυπουργία και οι όροι που έθεσε στον Μακρόν

Σαφώς και προκάλεσε αίσθηση προκάλεσε τόσο η απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να επιλέξει εκ νέου για τη θέση του πρωθυπουργού στη Γαλλία τον Σεμπαστιάν Λεκορνί όσο και το «ναι» του δεύτερου παρά το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί πριν από λίγα 24ωρα μετά από θητεία μόλις 27 ημερών!

Φως στο παρασκήνιο αυτό ρίχνει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, μεταφέροντας ότι ο Λεκρονί έθεσε όρους στον Γάλλο πρόεδρο με βασικότερο να μην μετέχει στη νέα κυβέρνηση κάποιος «δελφίνος» για το προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λεκορνί είπε σε στενό του συνεργάτη ότι αποδέχθηκε την πρόταση Μακρόν «από αίσθηση καθήκοντος» μολονότι όταν παραιτήθηκε είπε ότι «η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί».

«Ένιωθε ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί. Αλλά για να εκπληρώσει την αποστολή του, απαίτησε ότι η επόμενη κυβέρνηση του να μην περιλαμβάνει κανέναν πιθανό υποψήφιο για πρόεδρο της Γαλλίας, χωρίς καμιά εξαίρεση» γράφει η Le Figaro.

Στο δημοσίευμα αναφέρονται, μάλιστα, δύο συγκεκριμένα ονόματα: Αφενός ο μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιώ, και αφετέρου ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανάν.

Κατά τη Le Figaro, ο Λεκορνί θεωρεί τον όρο αυτό απαραβάτο για την επίτευξη του στόχου της υπερψήφισης του προϋπολογισμού. «Δίνει χρονικό πλαίσιο τριών μηνών για να το πετύχει» προστίθεται στο δημοσίευμα.

Ο δεύτερος όρος που φέρεται να έθεσε ο Λεκορνί στον Μακρόν ήταν όλα τα θέματα να συζητηθούν με την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένης και της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που αποτέλεσε την αφορμή της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι προϋπολογισμός του 2026 για τη Γαλλία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.

Το πρώτο μήνυμα του Λεκορνί

Μετά την ανακοίνωση της επανατοποθέτησής του στη θέση του πρωθυπουργού, ο Λεκορνί έγραψε στο Χ: «Αποδέχομαι -εκ του καθήκοντός μου- την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους και να ανταποκριθώ στα καθημερινά προβλήματα της ζωής των συμπατριωτών μας».

Και συνέχισε: «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτήν την αστάθεια, που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας. Όπως είπα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

– Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση: οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να φτάσουν μέχρι τέλους.

– Η αποκατάσταση των δημόσιων λογαριασμών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορέσει να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα.

– Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν να αποσυνδεθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.

– Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων.

Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω σε αυτή την αποστολή».

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

