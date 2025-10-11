Συγκλονίζουν τον πλανήτη οι εικόνες από τη Γάζα, «ποτάμι» οι Παλαιστίνιοι που επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Κυριολεκετικά συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την αιματοβαμμένη Γάζα, μετά την συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξεκίνησαν από την Παρασκευή (10.10.2025) να επιστρέφουν στα σπίτια τους, στις γειτονιές που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, Χαμάς και Ισραήλ φαίνεται πως κατέληξαν σε ειρήνη. Αν και όλος ο πλανήτης φοβάται πως η κατάπαυση του πυρός δεν θα διαρκέσει, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πεπεισμένος πως το αιματοκύλισμα στο συγκεκριμένο τμήμα της Μέσης Ανατολής, έχει τελειώσει.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο των 20 σημείων για ειρήνη στη Γάζα φέρει την «υπογραφή» του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήλπιζε για το Νόμπελ Ειρήνης λόγω της επιτυχημένης παρέμβασής του αλλά εν τέλει κατέληξε στα χέρια της Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σε ομιλία του σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.

🇵🇸🇮🇱 Gaza residents are returning to north after the partial Israeli withdrawal. pic.twitter.com/hZyCquixOY — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 10, 2025

Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Γάζας, που έχει υποστεί καταστροφή πελώριων διαστάσεων. Σημείωσε πως η συνάντηση πιθανόν θα γίνει στο Κάιρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε εξάλλου πως η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά… Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε.

Μαζική ροή βοήθειας για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό.

🚨🇪🇸 🇵🇸 Spain stands strong with Palestine!pic.twitter.com/qldMDxajA0 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 11, 2025

Η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να συνοδευτεί από άμεση, μαζική και συνεχή αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται και διανέμεται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματός της», ανέφερε η ΜΚΟ.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπογράμμισαν πως τα δεινά του πληθυσμού του θυλάκου δεν έχουν τελειώσει.

«Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα που επέζησαν τον πόλεμο βρίσκονται ανάμεσα στα συντρίμμια αυτών που ήταν άλλοτε τα σπίτια τους κι έχουν τεράστιες ιατρικές, ψυχολογικές και υλικές ανάγκες», εξήγησαν.

Είναι επείγουσα ανάγκη να εισέλθουν βασικά αγαθά στη Λωρίδα της Γάζας — ιατρικό υλικό, φάρμακα, τρόφιμα, νερό, καύσιμα και μέσα για στέγαση, συνέχισαν. Η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού έχει μπροστά της άλλον έναν χειμώνα χωρίς στέγη, προειδοποίησε.

Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει να αυξηθεί η βοήθεια που διανέμεται. Ωστόσο τα επόμενα βήματα για ειρήνη με διάρκεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη.

