Γαλλία: Καλεί το Ισραήλ να αποχωρήσει από την «ουδέτερη ζώνη» στη Συρία

H Γαλλία κάλεσε την Τετάρτη (11/12) το Ισραήλ να αποχωρήσει από την ουδέτερη ζώνη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του ίδιου και της Συρίας, καθώς και να δείξει «σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», μέσω σχετικής ανακοίνωσης του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

«Οποιαδήποτε στρατιωτική ανάπτυξη στη ζώνη διαχωρισμού μεταξύ Ισραήλ και Συρίας συνιστά παραβίαση της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974, η οποία πρέπει να τηρείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, το Ισραήλ και τη Συρία», επιμένει το Κε ντ΄Ορσέ μετά την εισβολή ισραηλινών δυνάμεων σε αυτή τη ζώνη στην άκρη του τμήματος του υψιπέδου του Γκολάν το οποίο έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

Δείτε σχετική ανάρτηση

#IDF airstrikes in #Syria have destroyed all MiG-29 squadrons of the former Syrian Air Force, multiple radars & weapons depots. Air defenses and naval ships at the Port of Latakia were also hit. #Israel aims to prevent these assets from falling into the wrong hands. #Assad #HTS pic.twitter.com/77WqKSWqOb

— War_Room_ME (@WarRoomME) December 9, 2024