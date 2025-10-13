Γαλλία: Νέα κυβέρνηση υπό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τα πρόσωπα – Προτεραιότητα ο προϋπολογισμός

Ο Μακρόν ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση υπό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Κύριος στόχος η ψήφιση του προϋπολογισμού πριν από το τέλος της χρονιάς.

13 Οκτ. 2025 8:05
Pelop News

Το βράδυ της Κυριακής ανακοινώθηκε από την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας η νέα σύνθεση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, η οποία συνδυάζει πολιτικά στελέχη και τεχνοκράτες, αρκετοί εκ των οποίων προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών.
Η σύνθεση αυτή αποτελεί προσπάθεια του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να τερματίσει την πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα το τελευταίο διάστημα.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει στην πρώην υπουργό Εργασίας Κατρίν Βοτρέν.
Κατά την ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί τόνισε ότι η νέα κυβέρνηση «διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς», υπογραμμίζοντας τον κύριο στόχο του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Η σύνθεση της κυβέρνησης δείχνει πρόθεση για συναινετική προσέγγιση και τεχνοκρατική διαχείριση, με στόχο την αποκατάσταση της πολιτικής ομαλότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς
