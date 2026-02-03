Γαλλία: Ντου της εισαγγελίας στα γραφεία του Ελον Μασκ

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αναφορά που υπέβαλε στις 12 Ιανουαρίου 2025 ο βουλευτής του κόμματος Renaissance – Αναγέννηση, Ερίκ Μποθορέλ

Γαλλία: Ντου της εισαγγελίας στα γραφεία του Ελον Μασκ
03 Φεβ. 2026 12:33
Pelop News

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διεξάγεται έρευνα στα γαλλικά γραφεία της δημοφιλούς πλατφόρμας Χ που ανήκει στον μεγιστάνα της τεχνολογίας Ελον Μασκ, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025.

Η μονάδα για τα κυβερνοεγκλήματα εισαγγελίας διεξάγει τις έρευνες, πρόσθεσε σε ανάρτηση στο X, με τη συμμετοχή και της Europol.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αναφορά που υπέβαλε στις 12 Ιανουαρίου 2025 ο βουλευτής του κόμματος Renaissance – Αναγέννηση, Ερίκ Μποθορέλ. Σε επιστολή του, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον περσινό Φεβρουάριο, ο Γάλλος βουλευτής εξέφραζε «έντονες ανησυχίες για τις πρόσφατες αλλαγές στους αλγόριθμους της πλατφόρμας, καθώς και για εμφανείς παρεμβάσεις στη διαχείρισή της μετά την εξαγορά από τον Έλον Μασκ».

