Γαλλία: Ο Σαρκοζί κινεί διαδικασία για να μην φορέσει ξανά ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί υπέβαλαν σχετικό αίτημα στις 27 Νοεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία κατέστη οριστική η καταδίκη του σε ποινή έξι μηνών φυλάκισης με δυνατότητα μετατροπής, στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σαρκοζί
26 Ιαν. 2026 23:24
Pelop News

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, προκειμένου να αποφύγει την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε στην υπόθεση που αφορούσε την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του και η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα εφαρμοζόταν με τη μορφή ηλεκτρονικού βραχιολιού, σύμφωνα με πληροφορίες του franceinfo.

Όπως αναφέρεται, οι δικηγόροι του Σαρκοζί υπέβαλαν σχετικό αίτημα στις 27 Νοεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία κατέστη οριστική η καταδίκη του σε ποινή έξι μηνών φυλάκισης με δυνατότητα μετατροπής, στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Αίτημα για «συγχώνευση ποινών»

Στο αίτημά τους, οι συνήγοροι του Νικολά Σαρκοζί ζητούν τη συγχώνευση της συγκεκριμένης ποινής με εκείνη που του είχε επιβληθεί στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Στην υπόθεση αυτή, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε έναν χρόνο φυλάκισης και είχε τεθεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση για διάστημα λίγο μεγαλύτερο των τριών μηνών, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2025, προτού λάβει, λόγω ηλικίας, καθεστώς υφ’ όρον αποφυλάκισης.

Η αίτηση συγχώνευσης ποινών αναμένεται να εξεταστεί σε ακροαματική διαδικασία που έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου στο Πρωτοδικείο του Παρισιού. Εφόσον γίνει δεκτή, θα δώσει τη δυνατότητα στον Νικολά Σαρκοζί να αποφύγει την επιβολή ηλεκτρονικού βραχιολιού για δεύτερη φορά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται εν αναμονή της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου.

23:24 Γαλλία: Ο Σαρκοζί κινεί διαδικασία για να μην φορέσει ξανά ηλεκτρονικό βραχιολάκι
