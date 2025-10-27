Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στον Λούβρο τηρούν τον «νόμο της σιωπής» απέναντι στους ανακριτές

Αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή ή μάλλον… δεν λένε τίποτα.

27 Οκτ. 2025 19:58
Στη Γαλλία  δύο ύποπτοι για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, ηλικίας περίπου 30 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου (25.10.2025) από τη Μονάδα Καταστολής του Εγκλήματος της Δικαστικής Αστυνομίας του Παρισιού.

Αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή στη ληστεία του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι – ή μάλλον… δεν λένε τίποτα. Οι δύο άνδρες επέλεξαν να ασκήσουν το «δικαίωμα σιωπής», μια συνήθη τακτική στις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Ο πρώτος, γαλλο-αλγερινός 39 ετών, ταυτοποιήθηκε χάρη σε τρίχες που βρέθηκαν μέσα σε κράνος μοτοσικλέτας το οποίο οι δράστες εγκατέλειψαν μετά τη ληστεία. Ο δεύτερος, Γάλλος με καταγωγή από το Μάλι, εντοπίστηκε χάρη σε ίχνη DNA που βρέθηκαν στις ίνες ενός κίτρινου γιλέκου που φορούσε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και πέταξε στη συνέχεια στον δρόμο. Οι γενετικές αναλύσεις επέτρεψαν τη γρήγορη ταυτοποίησή τους, καθώς τα προφίλ τους υπήρχαν ήδη στη γαλλική εθνική βάση δεδομένων DNA.

Σύλληψη στο αεροδρόμιο του Παρισιού
Σύμφωνα με το Le Parisien, οι αστυνομικοί επιτάχυναν τη διαδικασία των συλλήψεων όταν έμαθαν ότι ένας από τους δύο άνδρες ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν λίγο πριν την αναχώρηση, στο αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ ντε Γκολ. Θεωρούνται οι βασικοί εκτελεστές της ληστείας, αυτοί που μπήκαν απευθείας στη Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου εκτίθεντο τα κοσμήματα του Στέμματος.

Οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εκλάπησαν στις 19 Οκτωβρίου, μέσα σε μόλις επτά λεπτά. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τις κατ’ οίκον εφόδους, οι αστυνομικοί δεν έχουν βρει κανένα ίχνος των κλοπιμαίων. Δύο ακόμη συνεργοί, που φέρεται να περίμεναν τους ληστές με μηχανές έξω από το μουσείο, παραμένουν ασύλληπτοι.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τα πολύτιμα πετράδια έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί και πουληθεί στο εξωτερικό μέσω εξειδικευμένων κυκλωμάτων. «Ορισμένα διαμάντια μπορεί να πουληθούν ξεχωριστά, γεγονός που θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την επανένωση των κοσμημάτων», ανέφερε πηγή προσκείμενη στην έρευνα στην Le Parisien.

Μια εκτεταμένη και πολύπλοκη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν οι εγκέφαλοι αυτής της ληστείας, που θεωρείται ήδη μία από τις πιο τολμηρές στην ιστορία του Λούβρου.
