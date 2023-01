Γαλλία: Οικολόγοι έριξαν πορτοκαλί μπογιά στην είσοδο του Πρωθυπουργικού Μεγάρου

Δύο οικολόγοι ακτιβιστές βανδάλισαν σήμερα Τετάρτη (4.1.2023) το πρωί τμήμα της κεντρικής πόρτας του πρωθυπουργικού μεγάρου της Γαλλίας, του Ματινιόν, πετώντας πορτοκαλί μπογιά.

Οι ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο για την αδράνεια έναντι της κλιματικής αλλαγής, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, για τον βανδαλισμό τους με την μπογιά πάνω στην πόρτα του Ματινιόν στη Γαλλία.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν αμέσως από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ ανήκουν στην ομάδα Dernière Rénovation η οποία δρα με βάση τα πρότυπα της αντίστοιχης βρετανικής ομάδας Just Stop Oil που έχει βάλει στόχο τον τελευταίο καιρό γνωστά έργα τέχνης.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τον βανδαλισμό των ακτιβιστών:

French climate activists from the group Dernière Rénovation have sprayed paint on the Prime Minister’s office in Paris. The group are protesting “climate crimes” committed by the state.#TalkTV pic.twitter.com/voqLcpZrZj

— TalkTV (@TalkTV) January 4, 2023