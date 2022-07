Γαλλία: Προειδοποιήσεις για «καύσωνα-αποκάλυψη» – Στο έλεος των πυρκαγιών η χώρα

Πρωτοφανείς στιγμές γνωρίζει η Γαλλία, με τις ακραίες θερμοκρασίες που πλήττουν τη χωρά να θυμίζουν… καύσωνα-αποκάλυψη.

Στο ίδιο μήκος κύματος και άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που βρίσκονται στη δίνη των ακραίων θερμοκρασιών και των πυρκαγιών.

Για τη Γαλλία, προβλέπεται ότι το θερμόμετρο θα ανέβει απότομα σε 15 περιοχές στα νοτιοανατολικά, ενώ την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές και οι κάτοικοι, που κινδυνεύουν, απομακρύονται από τα σπίτια τους.

Οι απειλητικές φωτιές των τελευταίων ημερών στη Γαλλία ανάγκασαν πάνω από 24.000 ανθρώπους να φύγουν από τις οικίες τους.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 18 July

🔥Very Extreme Danger forecasted in:

➡️Large parts of #Spain🇪🇸, except in Catalonia and Galicia

➡️Occitanie, Pays de la Loire and Brittany, #France🇫🇷

➡️North Eastern #Portugal🇵🇹

➡Greek 🇬🇷Islands & east of Athens

➡Western #Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/jhhLL7pS6k

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 18, 2022