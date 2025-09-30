Γαλλία: Σκοτώθηκε ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής – Έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο 58χρονος διπλωμάτης, που είχε διατελέσει επίσης πρέσβης στο Μονακό και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας του στην UNESCO, σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από τον 22ο όροφο. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

30 Σεπ. 2025 16:21
Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, βρέθηκε νεκρός την Τρίτη στο ξενοδοχείο Hyatt, στην περιοχή Porte Maillot του Παρισιού.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, ο 58χρονος διπλωμάτης, που είχε διατελέσει επίσης πρέσβης στο Μονακό και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας του στην UNESCO, σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από τον 22ο όροφο. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

«Είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο, του οποίου το ασφαλές παράθυρο είχε παραβιαστεί», ανέφερε η εισαγγελία. Το περιστατικό συνέβη μόλις μία μέρα μετά την αναφορά της εξαφάνισής του από τη σύζυγό του, η οποία ανέφερε ότι είχε λάβει ένα ανησυχητικό μήνυμα από τον ίδιο το προηγούμενο βράδυ.

Το κινητό του τηλέφωνο φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά γύρω στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο Bois de Boulogne, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε θεαθεί για τελευταία φορά την προηγούμενη Παρασκευή, πριν απουσιάσει από σειρά διπλωματικών συναντήσεων το Σαββατοκύριακο.


Ποιος ήταν ο Mthethwa
Ο Mthethwa ανέλαβε τα καθήκοντά του στη γαλλική πρεσβεία τον Φεβρουάριο του 2024 και υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα στη Νότια Αφρική. Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε από τον αγώνα των συνδικάτων κατά του απαρτχάιντ, ενώ το 1994 ανέλαβε οργανωτικός γραμματέας της ANC Youth League, θέση που διατήρησε μέχρι το 2001.

Το 2002 έγινε μέλος της Εθνικής Συνέλευσης της Νότιας Αφρικής, προεδρεύοντας της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα ορυχεία και την ενέργεια μεταξύ 2004 και 2008.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 ανέλαβε υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας στην κυβέρνηση Μοτλάντε, θέση που διατήρησε και στην κυβέρνηση Ζούμα, όταν το υπουργείο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Αστυνομίας.

Αργότερα ανέλαβε υπουργός Τεχνών και Πολιτισμού μετά την επανεκλογή του Τζέικομπ Ζούμα.
