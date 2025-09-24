Γαλλία: Σοκ σε γυμνάσιο, μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια μουσικής

Μια 66χρονη καθηγήτρια μουσικής μαχαίρωσε μέσα σε τάξη ένας 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Κάτω Ρήνου στη Γαλλία.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, η καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο.

Ο 14χρονος συνελήφθη και όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, κατά τη σύλληψη του αυτοτραυματίστηκε.

Στο γυμνάσιο έχουν σπεύσει τόσο η αστυνομία, όσο και ομάδες ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Ο δήμαρχος του Benfeld, Jacky Wolfarth, έκανε λόγο για «τραγωδία». «Προτεραιότητά μας ήταν η εκκένωση των μαθητών. Τώρα, προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του συμβάντος, παρέχοντας στους μαθητές την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και βοηθώντας τους να ξεπεράσουν μαζί αυτή την τραγωδία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



