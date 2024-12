Γαλλία: Στους 31 οι νεκροί από τον κυκλώνα Σίντο 

Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον κυκλώνα Σίντο στο γαλλικό αρχιπέλαγος της Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων, 22 υπέκυψαν στο νοσοκομείο και 9 καταγράφηκαν από δημοτικές αρχές.

Παράλληλα, 45 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και 1.373 σε πιο ήπιας μορφής τραυματισμούς από το πέρασμα του κυκλώνα που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού το Σάββατο.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους για «εκατοντάδες» νεκρούς, ίσως μάλιστα και «μερικές χιλιάδες» στο διαμέρισμα αυτό, που είναι το πιο φτωχό της Γαλλίας.

‘We were left helpless and homeless’- Mozambique grapples with widespread devastation as Cyclone Chido moves west from Mayotte

At the moment of publication, at least 34 people were reported to be killed in Mozambique’s northern region of Pemba.

Violent winds destroyed over 35000… pic.twitter.com/bexpdoYSb1

— Viory Video (@vioryvideo) December 18, 2024