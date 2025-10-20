Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ

20 Οκτ. 2025 12:46
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 το πρωί της Δευτέρας (20/10) σε 10όροφο κτίριο, στο 3ο διαμέρισμα της Λυών, στη Γαλλία με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τη νομαρχία, 78 πυροσβέστες και 34 οχήματα καθώς και τέσσερα πληρώματα του SAMU του Ροδανού (SAMU = Service d’Assistance Médicale Urgente, Υπηρεσία επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας) έσπευσαν στο σημείο.

Τα τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από καρδιακή ανακοπή παρά την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ δέκα άτομα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Τα θύματα είναι δύο γυναίκες και δύο άνδρες, των οποίων η ηλικία δεν έχει προσδιοριστεί, δήλωσε ο δήμαρχος της Λυών, Grégory Doucet, χαιρετίζοντας τη «γρήγορη και υποδειγματική κινητοποίηση» των πυροσβεστών, της SAMU, της αστυνομίας και των υπαλλήλων της πόλης, ενώ πρόσθεσε πως διεξάγεται έρευνα για να «προσδιοριστούν οι αιτίες αυτής της τραγωδίας».


Η πυρκαγιά σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου, όπως επιβεβαίωσε ο Αντινομάρχης Φαμπρίς Ροζάι: «Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο υπόγειο και εκεί βρέθηκαν τα θύματα. Διεξάγεται έρευνα από την εισαγγελία και σε αυτό το στάδιο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η προέλευση της πυρκαγιάς και τι δικαιολογεί την παρουσία αυτών των τεσσάρων ατόμων στο σημείο».

Έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας γύρω από την περιοχή, ενώ ο δήμος άνοιξε ένα γυμναστήριο για να φιλοξενήσει τα άτομα που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ο νομάρχης και ο εισαγγελέας της Λυών επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος.
