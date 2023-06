Γαλλία: Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη που μαχαίρωσε παιδιά σε παιδική χαρά στην Ανεσί

Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη που μαχαίρωσε παιδιά σε παιδική χαρά στη Γαλλία κυκλοφορεί στα social media και τον δείχνει να τρέχει να φύγει από το σημείο με το μαχαίρι στα χέρια του ενώ στο βάθος ακούγονται κραυγές.

Σοκ προκάλεσε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (8.6.2023) η είδηση ότι ένας άνδρας σε αμόκ εισέβαλε σε παιδική χαρά στη Γαλλία και μαχαίρωσε παιδιά 3 ετών. Τουλάχιστον 7 είναι οι τραυματίες από την επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, εκ των οποίων οι 6 είναι παιδιά. Τρία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση ενώ ένα μεταφέρθηκε στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης είναι ο 32χρονος Abdalmasih H. με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος είχε μπει νόμιμα στη Γαλλία και είχε κάνει αίτηση για άσυλο. Ο 32χρονος συνελήφθη «μετά την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας», όπως έγραψε στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανάν.

Δείτε το βίντεο:

This is footage of the man who is alleged to have stabbed 7 people, including multiple children, in Annecy, France. He is thought to be a Syrian ‘refugee’. pic.twitter.com/tlH9KOiyrs

— Way of the World (@wayotworld) June 8, 2023