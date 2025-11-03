Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: Ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά μαζί του το σκέφτομαι

Θετικά απάντησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο σενάριο να προχωρήσει σε γάμο με τον Χρήστο Μάστορα παρά το γεγονός, που δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της να παντρευτεί.

Το μοντέλο ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή της, πως αφού έκλεισε τα 30 σκέφτεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ξεκαθάρισε, πως δεν βιάζεται να παντρευτεί, ο τραγουδιστής ωστόσο την εμπνέει σχετικά με αυτή την απόφαση.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο ανέφερε: «Τον γάμο δεν τον σκέφτομαι τώρα. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά τον γάμο με τον Χρήστον τον σκέφτομαι, μαζί του τα σκέφτομαι όλα».

«Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά θα έλεγα ναι»

Το μοντέλο ήταν πρόσφατα καλεσμένη στο vidcast «Ansestea» στο YouTube, το οποίο δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Σε ένα σημείο της συνέντευξης, μίλησε για το ενδεχόμενο γάμου με τον Χρήστο Μάστορα, λέγοντας: «Από την πρώτη στιγμή που τον είδα, ήξερα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσουμε πολλά χρόνια μαζί και ότι έχω να μάθω πολλά από αυτόν. Ο Χρήστος είναι ευφυής, πολύ καλός άνθρωπος, δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή, καθώς δεν νιώθω ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει. Αν όμως ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπώ πολύ και είμαστε σε καλό σημείο, σίγουρα θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπός μου, αλλά δεν είναι κάτι που απασχολεί τη σκέψη μου τώρα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



