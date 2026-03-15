Γαστούνη: Πήγε να περάσει απ' το ένα μπαλκόνι στο άλλο και έπεσε από τον 2ο...

Ένας νεαρός άντρας περίπου 23 ετών τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου τη νύχτα του Σαββάτου στην περιοχή της Γαστούνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το ένα μπαλκόνι στο άλλο, για λόγους άγνωστους έως τώρα.

Στην προσπάθειά του αυτή, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και εξετάζεται εάν χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



