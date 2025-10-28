Γάτα έπεσε από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Μια σοβαρή καταγγελία για αδιαφορία και εγκατάλειψη ζώου έχει έρθει στη δημοσιότητα από πολίτες και φιλοζωικές.

Όταν διερχόμενος εντόπισε μια γάτα να κρέμεται στην άκρη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου κάλεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για βοήθεια, η οποία τον αγνόησε.

Σύμφωνα με το zoosos.gr, είναι άγνωστο το πόση ώρα κρεμόταν από το σημείο η γάτα. Ωστόσο, δύο ώρες μετά τον εντοπισμό της και την ανεπιτυχή προσπάθεια κινητοποίησης πολιτών να τη βοηθήσουν, η άτυχη γάτα έπεσε ταλαιπωρημένη από 20 μέτρα ύψος στη θάλασσα και εξαφανίστηκε.

Στο σημείο έφτασε αρχικά υπάλληλος της οδικής βοήθειας της γέφυρας, ο οποίος δεν κατάφερε να απεγκλωβίσει το ζώο. Κατόπιν κλήθηκε η Πυροσβεστική, με υπάλληλο της υπηρεσίας να φέρεται να απάντησε ότι θα ανέβει από εκεί μόνο του «γιατί γάτα είναι».

Κόσμος που ήταν παρόν τη στιγμή που το αβοήθητο ζώο παρέδωσε και έπεσε στη θάλασσα, κάλεσε άμεσα το Λιμενικό, το οποίο ωστόσο κατέφθασε στο σημείο οδικώς. Όπως αναφέρουν οι μάρτυρες, οι υπάλληλοι του Λιμενικού ισχυρίστηκαν πως το μόνο διαθέσιμο σκάφος ήταν για επισκευή και ότι θα καλέσουν να έρθει σκάφος από το Αίγιο.

Λιμενικοί υπάλληλοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως την είδαν να κολυμπάει με τα κιάλια, αλλά μετά την έχασαν.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το τι απέγινε η γάτα, ωστόσο μία πτώση από τόσο μεγάλο ύψος συνήθως είναι θανατηφόρα.

