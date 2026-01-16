Γαβαλάς: «Στη φυλακή είχα γύρω μου αντρίλα, αλλά εγώ αισθανόμουν πολύ πιο άντρας»

Για τον λόγο που μπήκε στην φυλακή, αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς και εξήγησε ότι «στη φυλακή φτάσαμε, γιατί είχα ένα χρέος στο Δημόσιο για ΦΠΑ. Ήμουν χονδρέμπορος, έδινα σε όλη την Ελλάδα. Τελικά, το 2011, κανένας από όλη την Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, παρά μόνο εγώ που δεν μου πλήρωναν το ΦΠΑ».

Ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΙ, το βράδυ της Πέμπτης 15/01/2026, αναφέρθηκε στο διάστημα που πέρασε στις φυλακές Κορυδαλλoύ: «ντυνόμουν κανονικά, παρφουμαριζόμουν κανονικά, μετά το 3μηνο πέρασα τέλεια. Είχα γύρω γύρω την αντρίλα που δεν με άγγιζε και δεν με ενδιέφερε, γιατί εγώ αισθανόμουν πολύ πιο άντρας. Σε πληροφορώ δεν ήταν καθόλου αστείο, ζορίστηκα πάρα πολύ. Είπα “Λάκη μου το θερμόμετρο είναι η αισιοδοξία”, το βάζεις στη μασχάλη και το κοντρολάρεις και ήμουν πάντα σταθερός στην θερμοκρασία μου και στην πειθαρχία μου. Αυτό με έκανε και πέρασα όλη τη δυσκολία».

