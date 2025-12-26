Γαύδος: Διάσωση 361 μεταναστών νότια του νησιού – Δύο επιχειρήσεις με τη συνδρομή της FRONTEX

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε νότια της Γαύδου, όπου οι ελληνικές Αρχές διέσωσαν εκατοντάδες μετανάστες από αλιευτικό σκάφος. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί και δεύτερο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

26 Δεκ. 2025 17:48
Pelop News

Στη διάσωση περίπου 361 μεταναστών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές, σε θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της FRONTEX, παρέχοντας εναέρια συνδρομή στον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταγραφεί και δεύτερο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, άλλοι 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν επίσης με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των διασωθέντων, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα δύο περιστατικά.

