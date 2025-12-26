Γαύδος: H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα
Τη λέμβο που βρισκόταν 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προσέγγισε σκάφος της Frontex υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Κινητοποίηση προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής ο εντοπισμός μιας βάρκας με 30 παράνομους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου.
Οι 30 παράνομοι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας ενώ στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.
