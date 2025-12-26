Γαύδος: H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα

Κινητοποίηση προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής ο εντοπισμός μιας βάρκας με 30 παράνομους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου.

Τη λέμβο που βρισκόταν 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου προσέγγισε σκάφος της Frontex υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι 30 παράνομοι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας ενώ στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



