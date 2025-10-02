Γαύδος: Νέα διάσωση 30 μεταναστών

Μία λέμβος με 30 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στα 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και περισυνελέγη από το Λιμενικό Σώμα. Οι επιβαίνοντες ήταν 29 άνδρες και μία γυναίκα, εκ των οποίων 28 προέρχονταν από το Σουδάν και δύο από την Αίγυπτο.

Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος τους περισυνέλεξε, αποβιβάζοντάς τους με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναμένεται να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής στα Σφακιά και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά, όπου παραμένουν ήδη 105 άτομα από Αίγυπτο, Μπαγκλαντές και Πακιστάν από προηγούμενες αφίξεις.

Χθες βράδυ, 54 Σουδανοί που βρίσκονταν στην Αγυιά ταξίδεψαν από το λιμάνι της Σούδας προς τον Πειραιά, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει η ίδια διαδικασία και για τους Σουδανούς που έφτασαν σήμερα στη Γαύδο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



