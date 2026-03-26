Γαύδος: Πήγαν για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και εγκλωβίστηκαν στο νησί

Με έναν διαφορετικό και βαθιά συμβολικό τρόπο γιορτάστηκε φέτος η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου στη Γαύδο. Αν και το ακριτικό νησί δεν διαθέτει πλέον μαθητικό πληθυσμό, η παρέλαση έγινε κανονικά, με τη συμμετοχή παιδιών και συνοδών που ταξίδεψαν από τη Βούλα Αττικής ειδικά για την περίσταση.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2023, με στόχο να φέρει μαθητές πιο κοντά στην πραγματικότητα των ακριτικών περιοχών της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας μαζί με τους συνοδούς τους μετέβησαν στη Γαύδο για να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της ημέρας και να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά το νησί στην παρέλαση.

Στην αποστολή συμμετείχαν συνολικά 47 άτομα. Ανάμεσά τους ήταν 21 μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, το 1ο Γυμνάσιο Βούλας, τα Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλος, το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, το 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, αλλά και το 3ο Σώμα Ναυτοπροσκόπων Βούλας. Όλοι μαζί έδωσαν το «παρών» στον εορτασμό, τιμώντας την εθνική επέτειο σε έναν τόπο με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, η αποστολή παρέμεινε αποκλεισμένη στη Γαύδο λόγω των καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Γεώργιος Ντούτσουλης, ανέφερε πως, παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν φαίνεται να είναι τόσο ακραίος, δεν έχει υπάρξει σαφής και υπεύθυνη ενημέρωση για το πότε θα καταστεί εφικτή η αναχώρησή τους από το νησί.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει μία από τις πιο δύσκολες πτυχές της ζωής στα ακριτικά νησιά: την απομόνωση, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Μάλιστα, όπως ενημερώθηκαν τα μέλη της αποστολής από κατοίκους της Γαύδου, το νησί είχε μείνει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση για 17 ολόκληρες ημέρες το προηγούμενο διάστημα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιώργος Ντουτσούλης εξήγησε ότι η αρχική ιδέα της αποστολής είχε διαμορφωθεί ως μια κίνηση στήριξης προς τον μοναδικό μαθητή που φοιτούσε τότε στο νησί. Στο μεταξύ, όμως, ο μαθητής αυτός αποχώρησε για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα η Γαύδος να μείνει χωρίς μαθητές και η λειτουργία του σχολείου να ανασταλεί.

«Η αποστολή μας μετατράπηκε σε μια αποστολή εκπροσώπησης ολόκληρου του νησιού», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο σκοπός πλέον είναι να τιμηθούν οι κάτοικοι, ο δήμος και η ιστορία της Γαύδου.

