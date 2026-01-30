Γαύδος σε έκτακτη ανάγκη: Δύο εβδομάδες χωρίς καράβι, ελλείψεις σε τρόφιμα-φάρμακα και κραυγή για «μόνιμη σύνδεση» με την Κρήτη

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου, καθώς ο παρατεταμένος αποκλεισμός του νησιού και η περιορισμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση έχουν οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

30 Ιαν. 2026 14:57
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Γαύδος, με το ακριτικό νησί να κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, καθώς η διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κρήτη επί περίπου δύο εβδομάδες έχει αφήσει πίσω της ένα δύσκολο τοπίο ελλείψεων σε βασικά αγαθά, την ώρα που η αγωνία των κατοίκων μεγαλώνει όσο καθυστερεί ο ανεφοδιασμός.

Στη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, η κήρυξη αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που εκδηλώθηκαν στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026. Η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ισχύει για τρεις μήνες, έως και τις 21 Απριλίου 2026.

Δύο εβδομάδες χωρίς σύνδεση – «δεν επαρκούν ούτε τα στοιχειώδη»

Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίου προς τη Γαύδο έγινε στις 16 Ιανουαρίου, ενώ από τότε δεν υπήρξε νέα προσέγγιση πλοίου, με αποτέλεσμα η απομόνωση να μετατραπεί σε πρόβλημα επιβίωσης. Ένα μικρό φουσκωτό κατάφερε τις προηγούμενες ώρες να προσεγγίσει το νησί, ωστόσο οι ποσότητες που μετέφερε κρίνονται ανεπαρκείς για να καλύψουν συνολικά τις ανάγκες.

Οι μαρτυρίες κατοίκων και επιχειρηματιών συγκλίνουν: οι ελλείψεις δεν περιορίζονται σε τρόφιμα, αλλά επεκτείνονται σε φάρμακα, καύσιμα και άλλα αναγκαία είδη, με τη διαχείριση της καθημερινότητας να γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Το επόμενο δρομολόγιο «δείχνει» 3 Φεβρουαρίου

Με βάση τον προγραμματισμό, το επόμενο δρομολόγιο αναμένεται –εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες– την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μετρούν ήδη έναν Ιανουάριο με ελάχιστες αναχωρήσεις/προσεγγίσεις, γεγονός που κάνει φέτος τον αποκλεισμό «πιο ορατό από ποτέ».

Δήμαρχος Γαύδου: «Χρειαζόμαστε μόνιμη και σταθερή σύνδεση»

Η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, απηύθυνε έκκληση για άμεση μέριμνα ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του νησιού μόλις κοπάσουν οι άνεμοι, θέτοντας παράλληλα ένα κεντρικό αίτημα: σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη. Όπως σημειώνει, η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες είναι παράγοντας, όμως τα μεγάλα διαστήματα αποκλεισμού πλήττουν τη βιωσιμότητα του νησιού και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε επίπεδο Δήμου.

Επαγγελματίες «στα άκρα» – Ανοικτό ζήτημα λειτουργίας

Η πίεση αποτυπώνεται έντονα και στην αγορά του νησιού. Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται όλο τον χρόνο μιλούν για «τεράστιο πρόβλημα» σε τροφοδοσίες και εξυπηρέτηση, ενώ αναφέρουν ότι έχουν ξεμείνει από βασικά είδη. Αντίστοιχα, επιχειρήσεις όπως φούρνοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών, την ώρα που αναδεικνύεται και η κρίσιμη διάσταση της υγειονομικής πρόσβασης: κάτοικοι που χρειάστηκε να φύγουν για λόγους υγείας δυσκολεύονται να επιστρέψουν, λόγω των περιορισμένων δρομολογίων.

