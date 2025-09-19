Γάζα: Από δυο κατευθύνσεις η εξόντωση από το Ισραήλ, που κινούνται οι εκτοπισμένοι ΦΩΤΟ

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, περιέγραψε τη Γάζα ως «ευκαιρία ακινήτων».

Γάζα: Από δυο κατευθύνσεις η εξόντωση από το Ισραήλ, που κινούνται οι εκτοπισμένοι ΦΩΤΟ Φωτογραφία Reuters
19 Σεπ. 2025 9:05
Οι νέοι μαζικοί εκτοπισμοί και οι σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της χερσαίας επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης, κλιμακώνει δραματικά την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Τα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας τον τελευταίο μήνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες αναγκάζονται καθημερινά να φύγουν από πρόχειρα σπίτια και καταφύγια.

Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να παραμένουν πίσω. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, όπως αναφέρει το Al Jazeera, περίπου 740.000 άνθρωποι -σχεδόν το 35% του πληθυσμού των 2,1 εκατομμυρίων- εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον βορρά της Λωρίδας μέχρι την Τρίτη.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την Πόλη της Γάζας «προπύργιο της Χαμάς» και εκτίμησαν ότι περίπου 450.000 άμαχοι έχουν ήδη φύγει, μια εκτίμηση που, όπως αναφέρθηκε στον Guardian, βασίζεται σε πολλαπλές πηγές, περιλαμβανομένων ερευνών με drones.

Φωτογραφία Reuters

Φωτογραφία Reuters

Γάζα, μια real estate ευκαιρία για το Ισραήλ

Την Τετάρτη, ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, περιέγραψε τη Γάζα ως «ευκαιρία ακινήτων», σύμφωνα με τοπικά ισραηλινά ΜΜΕ.

Μιλώντας σε συνέδριο ανάπτυξης ακινήτων στο Τελ Αβίβ, δήλωσε: «Η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο στην -αναγέννηση της Πόλης της Γάζας-, το έχουμε ήδη κάνει. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε».

Σε απόγνωση οι Παλαιστίνιοι

Γάζα: Από δυο κατευθύνσεις η εξόντωση από το Ισραήλ, που κινούνται οι εκτοπισμένοι ΦΩΤΟ

Παράλληλα, η Στατιστική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι αριθμοί των κατοίκων μπορεί να μειωθούν σύντομα, καθώς οι συνεχείς επιθέσεις και η εξαφάνιση βασικών υπηρεσιών ωθούν ακόμη περισσότερους στην έξοδο.

Οι τιμές για τις μετακινήσεις έχουν εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα πολλοί να περπατούν ξυπόλητοι, κουβαλώντας τα υπάρχοντά τους και μικρά παιδιά. «Πηγαίνουμε να κοιμηθούμε στους δρόμους προς την παραλία, έτσι, ξυπόλητοι… Δεν ξέρουμε πού να πάμε», είπε ένας Παλαιστίνιος.

Ο ισραηλινός στρατός πιέζει προς το κέντρο της πόλης της Γάζας από δύο κατευθύνσεις, εγκλωβίζοντας μέση τους κατοίκους και αναγκάζοντάς τους να κατευθυνθούν προς την ακτή, την ώρα που οι τηλεπικοινωνίες κόπηκαν για αρκετές ώρες, σηματοδοτώντας πιθανή κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων.

Γάζα: Από δυο κατευθύνσεις η εξόντωση από το Ισραήλ, που κινούνται οι εκτοπισμένοι ΦΩΤΟ

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο πρακτορείο Reuters την Πέμπτη ότι πεζικό, άρματα μάχης και πυροβολικό προελαύνουν προς το εσωτερικό της πόλης, με την υποστήριξη της αεροπορίας, με στόχο να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς.

Το Al Jazeera ανέφερε ότι ο στρατός προελαύνει από τα βορειοδυτικά και τα νοτιοανατολικά, σπρώχνοντας τον κόσμο προς τα δυτικά, όπου βρίσκεται ο παραλιακός δρόμος αλ-Ρασίντ που οδηγεί νότια.

«Οι επιθέσεις σε υπερπλήρεις γειτονιές προκαλούν πανικό και φόβο, και ωθούν τους ανθρώπους κυριολεκτικά να τρέχουν για τη ζωή τους. Βλέπουμε τώρα κύματα ανθρώπων να κάνουν ακριβώς αυτό», μεταδίδει ο ανταποκριτής του Al Jazeera.

Κάτοικοι της Πόλης της Γάζας μίλησαν στο μέσο για ασταμάτητες επιθέσεις, μεταξύ των οποίων «αεροπορικά πλήγματα από drones και μαχητικά αεροσκάφη» και εκρήξεις από τηλεκατευθυνόμενα «ρομπότ» – μη επανδρωμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά που ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί για να ανατινάξει γειτονιές κατά την προέλασή του.

Γάζα: Από δυο κατευθύνσεις η εξόντωση από το Ισραήλ, που κινούνται οι εκτοπισμένοι ΦΩΤΟ

Θύματα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 85 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο από ισραηλινά πλήγματα ή πυρά, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κασάμ, προειδοποίησε τον ισραηλινό στρατό για σκληρές μάχες.

«Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τις ζωές των στρατιωτών σας στην κόλαση, και έχουμε ετοιμάσει για εσάς έναν στρατό μαρτύρων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι 4 μέλη των IDF σκοτώθηκαν σε μάχες στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Εν μέσω των σκηνών αποκάλυψης, οικογένειες που τρέπονται σε φυγή βιώνουν το οδυνηρό ενδεχόμενο ενός νέου ξεριζωμού σε μια περιοχή χωρίς «ασφαλείς ζώνες», με την πιθανότητα αυτή τη φορά να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά στα σπίτια τους.

Γάζα: Από δυο κατευθύνσεις η εξόντωση από το Ισραήλ, που κινούνται οι εκτοπισμένοι ΦΩΤΟ

Ο Τραμπ στηρίζει τον Νετανιάχου

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχθηκε ερώτηση από δημοσιογράφο για ποιον λόγο δεν χρησιμοποιεί την επιρροή του ώστε να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τραμπ, απαντώντας, είπε ότι για να τελειώσει ο πόλεμος, θέλει να δει τους Ισραηλινούς ομήρους να απελευθερώνονται από τη Χαμάς. Ωστόσο, η μόνη λύση για την απελευθέρωση όλων των ομήρων είναι να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σχολιάζει η εφημερίδα Haaretz και προσθέτει: ο μόνος που αρνείται να επιτρέψει μια τέτοια συμφωνία είναι ο Νετανιάχου.

Όσο λοιπόν ο Τραμπ αρνείται να του ασκήσει πίεση, ο Νετανιάχου δεν θα υποχωρήσει – και οι όμηροι θα παραμείνουν στη Γάζα, υποφέροντας από πείνα και απάνθρωπες συνθήκες.

Ο Τραμπ έδωσε στον Νετανιάχου πλήρη στήριξη και συνεχίζει να το κάνει, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την απάντησή του την Πέμπτη. Οι ηγέτες της Χαμάς, ή ό,τι έχει απομείνει από αυτούς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν θα μπορέσουν να ηγηθούν της ανοικοδόμησης της Γάζας, η οποία θα απαιτήσει τεράστιες διεθνείς επενδύσεις και στήριξη – καμία χώρα στον κόσμο δεν θα συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα όσο η Χαμάς παραμένει στην εξουσία.
