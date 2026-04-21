Στη Γάζα, οι καταυλισμοί εκτοπισμένων μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε εστίες υγειονομικής απειλής, καθώς αρουραίοι, ψύλλοι και άλλα παράσιτα εξαπλώνονται σε πρόχειρα καταλύματα όπου οι άνθρωποι ζουν χωρίς επαρκές νερό, αποχέτευση και στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής.

Η εικόνα αυτή έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο έναν πληθυσμό που παραμένει εξαντλημένος έπειτα από πάνω από δύο χρόνια πολέμου και αλλεπάλληλων εκτοπισμών. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν ολόκληρος ο σημερινός πληθυσμός της Γάζας έχει εκτοπιστεί, ενώ μεγάλος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να ζει σε καταυλισμούς, σκηνές ή αυτοσχέδιους χώρους φιλοξενίας.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η παρουσία παρασίτων, αλλά το συνολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτά εξαπλώνονται. Η πρόσφατη Rapid Damage and Needs Assessment για τη Γάζα επισημαίνει ότι οι εκτεταμένες ζημιές σε ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση απορριμμάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων για τη συντήρηση όσων υποδομών έχουν απομείνει, έχουν αφήσει ολόκληρο τον πληθυσμό σε κίνδυνο για εξάρσεις ασθενειών.

“The mouse bit me.” A child’s cry sums up the harshness of displacement and the bitterness of living in Gaza tents. The tragidies of Gaza don’t stop#GazaGenocide‌ https://t.co/uT69lr23fN — Ichigo Palestinian (@IchigoPal) April 20, 2026

Σκηνές δίπλα στη θάλασσα, λύματα και τρωκτικά

Σε πολλούς καταυλισμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με άμμο ή πρόχειρες σκηνές κοντά στη θάλασσα, τα τρωκτικά μπορούν να περνούν εύκολα κάτω από τα καταλύματα και να φτάνουν σε χώρους όπου φυλάσσονται τρόφιμα ή κοιμούνται παιδιά. Οι συνθήκες αυτές επιδεινώνονται από την απουσία σταθερής αποκομιδής απορριμμάτων, από τα στάσιμα νερά και από την επαφή των οικογενειών με ακατέργαστα λύματα.

Η εικόνα αυτή περιγράφεται και από τις εκθέσεις του ΟΗΕ για τη Γάζα, όπου επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των σχολείων έχει μετατραπεί σε καταφύγια και ότι οι αυτοσχέδιοι χώροι διαμονής είναι υπερπλήρεις, επισφαλείς και ανθυγιεινοί.

Παράλληλα, το Reuters έχει μεταδώσει ότι, παρότι η εκεχειρία του Οκτωβρίου παραμένει τυπικά σε ισχύ, οι θάνατοι και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν σταματήσει πλήρως, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 20ής Απριλίου, από την έναρξη της εκεχειρίας έχουν σκοτωθεί πάνω από 750 Παλαιστίνιοι, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές και οι ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορα σημεία του θύλακα.

Δερματικές λοιμώξεις και φόβοι για νέα κρίση υγείας

Η εξάπλωση παρασίτων συνδέεται άμεσα με τα ήδη σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας. Η έκθεση του ΟΗΕ σημειώνει ότι η κατάρρευση των βασικών υπηρεσιών έχει αφήσει τον πληθυσμό εκτεθειμένο όχι μόνο σε ασιτία και τραυματισμούς, αλλά και σε ασθένειες που σχετίζονται με την κακή υγιεινή. Στο ίδιο κείμενο τονίζεται ότι λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία και λιγότερο από το 38% των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας παραμένουν μερικώς λειτουργικά.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και περιστατικά που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εύκολα, όπως δερματικές λοιμώξεις, ψώρα, τσιμπήματα ή μολύνσεις από μολυσμένο περιβάλλον, μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρότερο κίνδυνο. Η έλλειψη φαρμάκων, η δυσκολία πρόσβασης σε γιατρό και η αδυναμία βασικής καθαριότητας μετατρέπουν ένα ήδη βαρύ ανθρωπιστικό τοπίο σε συνεχή απειλή για τις πιο ευάλωτες ομάδες, κυρίως τα παιδιά.

Ο εκτοπισμός παραμένει μαζικός

Παρότι το αρχικό κείμενο αναφέρει ότι περίπου 1,7 εκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε καταυλισμούς, οι πιο πρόσφατες δημόσιες αποτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών μιλούν για πάνω από 1,9 εκατομμύριο εκτοπισμένους, πολλούς από αυτούς επανειλημμένα, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Σε νεότερα υλικά του ΟΗΕ και ανεξάρτητων αξιολογήσεων συνεχίζει επίσης να εμφανίζεται ο αριθμός των 1,7 εκατομμυρίων ανθρώπων που φιλοξενούνται σε περίπου 1.600 σημεία εκτοπισμού, κάτι που δείχνει ότι η εικόνα αλλάζει ανάλογα με τον χρόνο καταγραφής και τη μεθοδολογία.

Σε κάθε περίπτωση, η ουσία δεν αλλάζει: ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας συνεχίζει να ζει μακριά από το σπίτι του, σε συνθήκες προσωρινότητας που έχουν παγιωθεί και σε περιβάλλον όπου η βασική υγιεινή έχει σχεδόν καταρρεύσει.

Η ανθρωπιστική πίεση παραμένει ασφυκτική

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τη δυσκολία εισόδου και διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο ΟΗΕ και οργανώσεις αρωγής επιμένουν ότι οι ελλείψεις σε νερό, καύσιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης παραμένουν σοβαρές. Παρότι υπάρχουν κάποια βήματα βελτίωσης σε σχέση με παλαιότερες φάσεις του πολέμου, η συνολική εικόνα απέχει πολύ από το να θεωρηθεί σταθερή ή ασφαλής.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και τον αφοπλισμό της Χαμάς παραμένουν δύσκολες, ενώ η ανάγκη για γρήγορη βελτίωση στην πρόσβαση της βοήθειας θεωρείται επείγουσα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξάπλωση αρουραίων, ψύλλων και άλλων παρασίτων δεν είναι ένα δευτερεύον πρόβλημα της καθημερινότητας, αλλά ακόμη μία ένδειξη ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει βαθιά και πολυεπίπεδη, αγγίζοντας πλέον με οξύ τρόπο και το πεδίο της δημόσιας υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

