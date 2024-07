Γάζα: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από ισραηλινή επίθεση στη Χαν Γιουνίς

Δίχως τέλος είναι οι επιδρομές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας με την σημερινή η οποία σημειώθηκε στη Χαν Γιουνίς να έχει δεκάδες θύματα.

Η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας και σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71 και οι τραυματίες τουλάχιστον 289.

Το Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού μετέδωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ έβαλαν ως στόχο έναν στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς σε μία επιδρομή στην Χαν Γιουνίς στη Γάζα. Το νοσοκομείο al-Kuwaiti μαζί με τις ιατρικές εγκαταστάσεις Nasser έχουν γεμίσει από τραυματίες.

Στην περιοχή, ωστόσο, είχαν αναζητήσει καταφύγιο πολλές χιλιάδες Παλαιστίνιοι και είχαν δημιουργηθεί εκεί πρόχειρα καταλύματα για να μένουν.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες προκειμένου να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία σκάβοντας με τα χέρια τους μέσα στα χαλάσματα.

Δεν διευκρινίστηκε αν ο στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ σκοτώθηκε.

The Israeli army attacked the Al-Mawasi area in Gaza’s Khan Younis, which it classified as a ‘safe zone,’ killing at least 70 Palestinians and injuring more than 300 others https://t.co/cgPjUw7LAr pic.twitter.com/7lz5Hc3oZp

