Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από στρατιώτες του Ισραήλ

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα (29.01.2026) ότι τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ, σε μια συγκυρία κατά την οποία ετοιμάζεται με την Χαμάς να εφαρμόσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία.

29 Ιαν. 2026 16:16
Pelop News

Μπορεί να παραμένει ακόμα σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ανάμεσα στις δυνάμεις του Ισραήλ και στους μαχητές της Χαμάς, ωστόσο οι αιματηρές συγκρούσεις μικρής κλίμακας συνεχίζονται.

Διασώστες δήλωσαν ότι οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην ανατολική Χαν Γιούνις, σε μια περιοχή δίπλα σε αυτή που επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι από ισραηλινά πυρά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 490 άνθρωποι από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία στην Γάζα τον Οκτώβριο του 2025.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Προχωρώντας στη δεύτερη φάση, οι ΗΠΑ και οι μεσολαβητές εταίροι τους πρέπει να αντιμετωπίσουν το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα, αυτό του αφοπλισμού της Χαμάς, κάτι που εδώ και καιρό απορρίπτει η οργάνωση. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης.

