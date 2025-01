Γάζα: Η Χαμάς χαρακτηρίζει νίκη την επιστροφή των Παλαιστινίων ενάντια στα σχέδια εκτοπισμού

Η επιστροφή εκτοπισμένων Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι μια «νίκη κατά των σχεδίων κατοχής» του θύλακα αυτού και του αναγκαστικού «εκτοπισμού» των Παλαιστινίων, σημειώνει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ προειδοποιεί κατά οποιασδήποτε παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η επιστροφή εκτοπισμένων είναι μια νίκη για τον λαό μας και ένδειξη της αποτυχίας και της ήττας των σχεδίων κατοχής και εκτοπισμού», υπογράμμισε η Χαμάς, καθώς από τις 07:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) χιλιάδες Παλαιστίνιοι μεταβαίνουν πεζή από τον παραλιακό δρόμο στο ύψος της Νουσεϊράτ προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μετά το άνοιγμα σημείου διέλευσης ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο τμήμα από τον στρατό του Ισραήλ.

📷 Footage shows the emotional reunion in Gaza as a Palestinian returnee embraces his mother upon his return to northern Gaza pic.twitter.com/hmEJXEYx8A

«Η επιστροφή αυτή είναι μια απάντηση σε όλους όσοι ονειρεύονται να εκτοπίσουν τον λαό μας», ανακοίνωσε παράλληλα ο Ισλαμικός Τζιχάντ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι οι συμφωνίες εκεχειρίας θα πρέπει να εφαρμόζονται «με αυστηρό τρόπο» στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο.

The return of displaced people to the northern Gaza Strip after 15 months of the Israeli war on the Gaza Strip pic.twitter.com/qGkNwj3u6u

