Γάζα: Η Χαμάς επανέρχεται με εκτελέσεις και καταστολή ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η Χαμάς επανεμφανίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, μετα τη συμφωνία της εκεχειρίας με το Ισραή και την απελευθέρωση των ομήρω, επιδιώκοντας να εδραιώσει την κυριαρχία της προκαλώντας ανησυχίες για το μέλλον στην περιοχή, για ξέσπασμα εμφυλίου και για τη συμφωνία που προωθεί η Ουάσιγκτον, η οποία προβλέπει αποστρατικοποίηση και παραχώρηση της διακυβέρνησης.

Προειδοποιήσεις για όσους επιστρέφουν στη Γάζα, τι τους συμβουλεύουν

Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά εσωτερικών αντιπάλων της, με δολοφονίες σε δημόσια θέα, οι οποίες μεταδόθηκαν σε βίντεο, για να δείξει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει, όπως αναφέρουν αναλυτές.

Η οργάνωση χρησιμοποιεί τη βία για να υπενθυμίζει στον πληθυσμό ποιος ελέγχει την περιοχή. Έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εκτελέσεις στους δρόμους, επιθέσεις σε φατρίες που θεωρεί αντιπάλους, χαρακτηρίζοντάς τους «συνεργάτες» του Ισραήλ.

On Monday—just hours after the last living hostage was returned home, and as the ink was still drying on a peace deal with Israel—Hamas carried out mass public executions in Gaza City’s main square, in full view of the public. The terror group claimed the killings targeted… pic.twitter.com/UZdgfkhoVe — The Free Press (@TheFP) October 14, 2025

Η διεθνής κοινότητα φαίνεται να προτιμά σχέδια που προωθούν την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία, αλλά δεν μοιάζει διατεθειμένη να παρέμβει στρατιωτικά. Αντίθετα, πολλοί θεωρούν ότι η οργάνωση επιβάλλει «νόμο και τάξη» μέσω των δυνάμεων ασφαλείας της.

Βίαιη καταστολή στη Γάζα, η Χαμάς σκοτώνει μέλη από αντίπαλες φατρίες

Η Χαμάς προχωρά στη βίαιη καταστολή αντιπάλων κλάδων, όπως οι φατρίες Dughmush και al-Majayda, για να μην υπάρξει καμία πρόκληση στην κυριαρχία της. Άλλες ομάδες που συνεργάστηκαν με το Ισραήλ, όπως η Abu Shabab, αντιμετωπίζονται επίσης με επιθετικότητα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

Παράλληλα, ορισμένες τοπικές πολιτοφυλακές, όπως η ομάδα του Ashraf al-Mansi στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, προσπαθούν να αντισταθούν στη Χαμάς, δηλώνοντας ότι θα αντιμετωπίζουν την ομάδα όπως αυτή αντιμετωπίζει τους αντιπάλους της.

Hamas terrorists seen here attacking the Dughmush family in the Al-Sabra neighborhood of Gaza City. Many people have reportedly been executed by Hamas militias during the assault. This even as Gaza peace deal agreed upon. Internal killings continue. pic.twitter.com/mzROQ1cqfr — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 12, 2025

Τις τελευταίες ημέρες, με την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς έχει σφίξει τον έλεγχο στη Γάζα, διεξάγοντας επιχειρήσεις κατά οπλισμένων ομάδων, με δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις της, με καλυμμένα πρόσωπα, πραγματοποιούν περιπολίες στους δρόμους, ενώ ταυτόχρονα μια νέα μονάδα ασφαλείας επιχειρεί να «εξαλείψει τους συνεργάτες» και να αποκαταστήσει την «τάξη».

Καταδικάζει η Παλαιστινιακή Αρχή, υποβαθμίζει ο Τραμπ

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε τις εκτελέσεις ως «αποτρόπαια εγκλήματα» και ζήτησε την επιστροφή της νόμιμης διακυβέρνησης για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του φάνηκε να υποβαθμίζει τις ενέργειες της Χαμάς, εκτιμώντας ότι οι εκτελέσεις αφορούσαν κυρίως επικίνδυνες συμμορίες και ότι η οργάνωση είχε προσωρινό δικαίωμα να επιβάλει τάξη.

Οι εικόνες από τις δημόσιες εκτελέσεις ανδρών με δεμένα μάτια στους δρόμους της Γάζας κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις και κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ζητούν τον τερματισμό των εκτελέσεων άμεσα.

