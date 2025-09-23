Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη

«Η Ινδονησία είναι έτοιμη να στείλει 20.000 ή και περισσότερους γιους και κόρες της για να διαφυλάξουν την ειρήνη στη Γάζα. Αλλά και αλλού: στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη Λιβύη», τόνισε ο Πραμπόβο Σουμπιάντο κατά την ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ.

Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
23 Σεπ. 2025 21:51
Pelop News

Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που έρχεται από την Ινδονησία. Μιλώντας την Τρίτη (23.09.2025) στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της ετήσιας συνόδου του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει μαζικά σε μια μελλοντική διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα.

«Η Ινδονησία είναι έτοιμη να στείλει 20.000 ή και περισσότερους γιους και κόρες της για να διαφυλάξουν την ειρήνη στη Γάζα. Αλλά και αλλού: στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη Λιβύη», τόνισε ο Πραμπόβο Σουμπιάντο κατά την ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ.

Ο Ινδονήσιος ηγέτης υπενθύμισε ότι η χώρα του είναι ήδη ένας από τους βασικούς συνεισφέροντες στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και ότι θα συνεχίσει «εκεί όπου η ειρήνη έχει ανάγκη από φύλακες, όχι μόνο με λόγια αλλά και με δυνάμεις επί του πεδίου». Μπροστά στη Γενική Συνέλευση κατήγγειλε «την αδικία που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι», παρότι περισσότερα από 150 κράτη έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος.

Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που μια πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, γνωστή ως «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης», υιοθετήθηκε πρόσφατα από συντριπτική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Η διακήρυξη προβλέπει τη δημιουργία μιας προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης στη Γάζα, με στόχο να προσφέρει «εγγυήσεις ασφάλειας τόσο στην Παλαιστίνη όσο και στο Ισραήλ», στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ