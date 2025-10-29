Γάζα: Νέα αιματοχυσία από το Ισραήλ εν μέσω εκεχειρίας- Τραμπ: Η συμφωνία δεν κινδυνεύει

Στους 26 ανέρχονται οι νεκροί από το νέο χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα την Τρίτη 28/10/2025, με τη συμφωνηθείσα εκεχειρία με τη Χαμάς να κινδυνεύει με κατάρρευση.

Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα μετά την εντολή Νετανιάχου

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, καθώς μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από καταγγελίες παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Πρόκειται για το τελευταίο τεστ μιας εύθραυστης συμφωνίας ειρήνευσης.

Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση Νετανιάχου να χτυπήσει πάλι την Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρωθυπουργός του Ισραήλ, δίστασε αρχικά να εγκρίνει την επίθεση στην Γάζα την Τρίτη 28/10/2025, εξαιτίας αντιρρήσεων από τις ΗΠΑ, ωστόσο επέλεξε τελικά να το πράξει μετά την επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στη Ράφα, σύμφωνα με το Channel 12 που επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πληροφορίες άλλων εβραϊκών μέσων ανέφεραν ότι πρώτα ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή να γίνει η επίθεση και μετά σήκωσε το τηλέφωνο για να ενημερώσει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Channel 12, κατά τη διάρκεια της ημέρας διεξήχθησαν συνομιλίες ανάμεσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Λευκό Οίκο σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτό που θεωρούσε ότι είναι αποτυχία της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς των νεκρών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και άρα είναι παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Ώρες πριν από την επίθεση στη Ράφα, ο Νετανιάχου είχε επιδιώξει το «πράσινο φως» από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική απάντηση κατά της Χαμάς, αλλά δεν είχε λάβει έγκριση πριν συμβεί το περιστατικό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το Ισραήλ είχε κοινοποιήσει στην Ουάσινγκτον και στη CIA βίντεο από drone που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός, στο οποίο φέρεται να εμφανίζονται μαχητές της Χαμάς να «σκηνοθετούν» την ανάκτηση της σορού ενός ομήρου που είχε επιστραφεί την προηγούμενη νύχτα, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Το επίμαχο βίντεο

Ο στρατός λέει ότι το βίντεο δείχνει μέλη της Χαμάς να θάβουν ένα λευκό πανί που περιείχε μια σορό στην Πόλη της Γάζας και κατόπιν να σκηνοθετούν την «ανακάλυψή» του μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Στο σχεδόν 15λεπτο βίντεο, τρεις άνδρες φαίνονται να σέρνουν ένα λευκό σάβανο σε έναν εκσκαμμένο χώρο κοντά σε ένα κτίριο και να το καλύπτουν με χώμα. Αφού το σάβανο καλύπτεται πλήρως, ένας εκσκαφέας μαζεύει το χώμα και το αφήνει σε παρακείμενο σωρό. Λίγο αργότερα, φτάνουν στο σημείο αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού, καθώς η σορός τραβιέται από το χώμα. Με τον Ερυθρό Σταυρό να βρίσκεται εκεί, το βίντεο δείχνει το λευκό πανί να θάβεται και να ξεθάβεται ξανά, ενώ κάποιος φαίνεται να καταγράφει τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο.

Ο στρατός δήλωσε ότι το βίντεο δείχνει πως η Χαμάς «προσπαθεί να δημιουργήσει ψευδή εντύπωση προσπαθειών για τον εντοπισμό των σορών» των υπόλοιπων νεκρών ομήρων.

