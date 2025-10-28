Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα μετά την εντολή Νετανιάχου

Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών στην πόλη της Γάζας την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, λίγη ώρα μετά την εντολή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τις Ένοπλες Δυνάμεις να προχωρήσουν σε “σφοδρές” και “ισχυρές” επιθέσεις. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο

Η πολιτική προστασία της Γάζας ανέφερε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, με στόχους σε ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της πόλης, η οποία βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας. Παλαιστινιακές πηγές περιέγραψαν εκρήξεις και πυροβολισμούς σε περιοχές όπως η ανατολική Deir al-Balah και το κέντρο της Γάζας, ενώ η Al Jazeera ανέφερε επιθέσεις σε Rafah και Khan Younis.

Μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με τις επιχειρήσεις. Η εντολή του Νετανιάχου ακολούθησε επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της Γάζας, κοντά στο Rafah, όπου ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά και ανταπέδωσαν, καθώς και περιστατικά με την επιστροφή σορών ομήρων.

Σύμφωνα με ισραηλινές αρχές, η Χαμάς παρέδωσε λείψανα που δεν αντιστοιχούσαν σε όμηρο από τη λίστα της εκεχειρίας, συγκεκριμένα μέρη σώματος του Ofir Tzarfati, τα οποία είχαν ήδη ανακτηθεί από τις IDF το 2023 και 2024. Η Χαμάς αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι συμμορφώνεται με τη συμφωνία και κατηγορώντας το Ισραήλ για εμπόδια στην ανάκτηση σορών, όπως περιορισμούς σε μηχανήματα.

Η εκεχειρία, που συνομολογήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025 υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προβλέπει σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, απελευθέρωση παλαιστινίων κρατουμένων και ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά έχει ήδη δοκιμαστεί από προηγούμενες εντάσεις, συμπεριλαμβανομένης επίθεσης στις 19 Οκτωβρίου που σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες και προκάλεσε 26 παλαιστίνιους νεκρούς. Η Γάζα αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, με περιορισμένη πρόσβαση σε βοήθεια και εκτοπισμένους κατοίκους που τρέχουν να αγοράσουν προμήθειες εν μέσω φόβων για κατάρρευση της εκεχειρίας.

