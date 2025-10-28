Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανακοίνωσαν την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα (28 Οκτωβρίου) παράδοσης της σορού ενός ομήρου που είχε ανακτηθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της οργάνωσης στην πλατφόρμα Telegram, η απόφαση ελήφθη λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από πλευράς του Ισραήλ, τις οποίες η Χαμάς καταγγέλλει ως «συνεχείς επιθέσεις» που θέτουν σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις ανάκτησης και μεταφοράς σορών.

Διαβάστε επίσης: Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε νέα ισραηλινή στρατιωτική κλιμάκωση θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην επιστροφή των σορών των Ισραηλινών στρατιωτών, υπογραμμίζοντας ότι η τήρηση των συμφωνημένων όρων είναι απαραίτητη για τη συνέχιση των σχετικών διαδικασιών.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας, με διεθνείς μεσολαβητές να προσπαθούν να διατηρήσουν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



