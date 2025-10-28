Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ

28 Οκτ. 2025 18:34
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύσουν «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, μετά από έκτακτη σύσκεψη για την απάντηση της χώρας στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται: «Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς σημειώθηκαν νέες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ των οποίων και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.
