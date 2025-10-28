Ο Ζελένσκι μιλά για συνάντηση ευρωπαίων για σχέδιο εκεχειρίας

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν πρόκειται για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ’ όλα απαιτείται μία εκεχειρία».

28 Οκτ. 2025 18:22
Τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας στην Ουκρανία θα συζητήσουν Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα, αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του την Τρίτη.

«Αυτό το σχέδιο είναι για να ξεκινήσει η διπλωματία… Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή (σ.σ. 31.10.2025) ή το Σάββατο (σ.σ. 01.11.2025). Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

 
